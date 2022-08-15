那天早上，我發現家裡的Wi-Fi路由器的綠色訊號沒了，不能上網。於是我按照老辦法，把連結路由器的天線拔掉，把電源切斷，再把路由器的網線拔掉再裝上。一分鐘之後重新啟動，還是不能上網。

根據路由器的訊號顯示，是天線沒有接通，不是機器本身的問題。我以為是小區有人安裝Wi-Fi，暫時沒有訊號，等一會就行了。可是等到中午，還是沒有訊號，這樣就是我們使用的這家網路公司的責任了。

於是我打電話給網路公司，網路公司回答，網路正常運轉，小區也沒有問題，如果需要派人過去的話，查出是機器的問題，要收取99美元；如果是外面的線路問題，免費處理。我沒有考慮就預約了，他們很忙，要在兩天之後才會派人來。

可是，我沒有網路，幾乎和外界失聯，急得很！這一天白天，我先是到圖書館 上網，無奈圖書館只能上網90分鐘，回家後只好拿著電腦到附近的朋友家上網。晚上，我還是在家測試 路由器，反覆重啟路由器天線、網線和電路插頭，想碰碰運氣。

那天晚上，終於可以上網了，我欣喜異常，原來不是天線問題，於是馬上打電話把網路公司的預約取消掉。99美元說大不大，現在1加侖汽油超過5美元，我的越野車加一次就要上百美元；99美元也不能說小，還能買三隻烤鴨。錢是小事，被斷網浪費的時間才是無價的大事。

我以為萬事大吉了，不料次日早上，路由器的綠色訊號又沒有了，又斷網了，我只好再設置重啟。

接連的兩到三天，我反覆設置重啟，網路有時可用，有時不可用，或許是因為天線的線路不穩定；但到底是網路公司造成的？還是我自己的問題？

我苦思冥想，終於回憶四年前的一件事。那時我家要更新配電盤和電表，電表是安裝在外面的牆上，我的房子是兩層的獨立屋，靠電表牆邊，種有一片已經超越屋頂高度的紫竹，因為電線要穿越竹子接到外面街區的電線桿上，安裝公司要在紫竹上空操作，要求我們把上空紫竹砍掉。

不料我在爬上梯子砍竹子的時候，不小心把路由器的天線砍斷了。我這才發現原來路由器的天線也在上面。

我心情很差，難道今晚就不能上網了？等不急明天請網路公司來接了，我自己來解決吧。

那時天已經快黑了，要接路由器天線，必須要買接頭，但是我實在沒有耐心再跑出去買。情急之下，我把斷掉的兩頭天線的絕緣體剝開，露出裡面的銅芯，把兩條銅芯彎鉤接上，互相牽掛，擰了幾個圈，再看看網路，路由器開通了，我大喜！於是在連結的銅芯上貼上電工使用黑色絕緣膠帶，再包緊紥實。從那以後，網路一直沒有問題。

那麼，現在線路出現問題，是不是我當時接的線路鬆了？說幹就幹，我搬來梯子，登上接頭的位置，把這個接頭拆開，天哪！？問題就在這裡。

原來我是把絕緣膠帶直接貼在銅芯上，時間久了，橡膠製的膠帶熔化到銅芯中去，銅芯變成黑色的，當然兩端的連接點會接觸不良，所以有時可以連接，有時不可以。

我把膠帶扯開，用砂紙把銅芯上熔化的橡膠磨掉，買了接頭，重新連接，路由器很快又工作了，至今已經三周，訊號非常穩定。

這個Wi-Fi線路問題原因找到了，看起來簡單，卻讓我前後四天大費周折。

在日常生活中，很多很簡單的東西，你就是不明白，等到明白了，才知道自己當初實在太笨了。