每年盂蘭節前後，香港 不少地方都見到燒街衣的善心人。為了安全和環境衛生，現在不少住宅區畫定範圍，讓居民燒街衣。

「燒」這個字容易理解，紙製祭品都是透過焚燒傳送到陰間；至於「街」，就是指祭拜儀式在大街上進行；所謂「衣」，香港人稱為鬼魂預備的金錢和衣物為「金銀衣紙」，或者簡稱「衣紙」。燒街衣就是到公眾地方焚燒祭品。

傳說每年農曆七月鬼門關大開，一眾鬼魂湧入陽間，當中不乏孤魂野鬼，他們沒有後人拜祭，手頭拮据。「惻隱之心，人皆有之」，人類不但對同類懷有同情心，願意救助有需要人士，甚至對不同空間的存在者亦大發慈悲，到街上為他們送上必需品。

我的祖母是道教徒，每天向祖先和神靈燒香，每逢農曆初一和十五，以至各個節令，都敬奉食物和酒、焚燒祭品，以表心意；燒街衣這項重要的活動，她當然不會錯過。

為了燒街衣，她到祭品店舖買來大堆物品。一種是質地粗糙的四方形紙張，紙的中央貼上一方顏色紙，有金色和銀色兩類，分別代表「黃金」和「白銀」；這片顏色紙黏得不嚴緊，用指甲可以刮掉。祖母教我和弟妹製作方法，就是把紙捲成圓筒，首尾兩端向內壓，一個元寶就完成。

另外有各種顏色的長方形紙張，紅色的、紫色的、綠色的，顏色鮮艷。祖母告訴我們，這些是「布料」，也是逐張捲成圓筒，紙筒首尾處向裡面推。這樣一捲一捲往上堆放，的確有一點像布疋。

處理圓形的黃色紙最花工夫，祖母強調我們必須先念幾句經文，然後拿一炷香，在紙的中間位置燒一個小洞，程序才算完成。初時我依照祖母的指示做，老老實實不住念經，後來念得口乾舌燥，覺得辛苦，也埋怨浪費時間，趁她不留意，省卻念經這個步驟，在紙張上燒小洞就完工。不知道我偷工減料，會不會影響拜祭效果，希望黃色紙到了陰間不會被鑑定為偽鈔。

除了紙製品，祖母還會預備食物拜祭陌生魂，都是便宜的食物，例如豆腐、豆芽菜、蛋糕，比不上拜祭祖先用的雞、魚之類。拜祭對象親疏有別，這是可以理解的。

祖母選定一個時間，也不知道她是依據什麼條件挑選，進行燒街衣儀式。到了時候，我們合力提著各式各樣的祭品，跟隨祖母，浩浩蕩蕩向大街進發。那時候心情是歡快的，要進行什麼偉大工程似的。我們選定一個位置，把物品放在地上一一攤開。祖母蹲下來，念念有詞，我從未聽懂她說什麼。

終於她點火了，這是儀式的高潮所在，是我們最渴望的時刻，辛苦花時間製作的祭品，給我們一一投進火海，轉眼一切灰飛煙滅。我們不但沒有為努力化為灰燼傷心，反而因為見證毀滅而興奮。中秋節把蠟燭燒燬，也是這般心情，真是難以理解，火總是帶有不可言喻的魅力。

焚燒所有紙品後，祖母把酒灑在地上，食物也不收拾，統統留下，就起身離開。家裡祭拜後的食物是留下自己吃的，祖母聲稱拜祭祖先的食物是受到祝福的，大家吃了身體健康。我不明白為什麼配合燒街衣的食物，就不能帶回家食用，這種做法雙重標準，跟老師教導我們不要浪費食物背道而馳，實在難以明白其中原因。

我結婚後不燒街衣，不過每次見到人家在街上拜祭，都會回憶兒時經歷。