一個61歲男人的獨白

《BBC》一位資深主持人Nicky Campbell，剛剛完成了一個可能是他畢生事業中最具意義，同時也是最需要他付出勇氣的電台節目。

61歲的Nicky在節目中揭露了憋在心底半個世紀的鬱結。童年的他就讀於蘇格蘭愛丁堡的一間寄宿私校時，曾遭一名老師毆打致嚴重受傷，那名老師只是對Nicky的媽媽馬虎道歉而已，校方竟然沒有採取任何行動，有隱瞞事實的意圖。

年幼力弱的他，卻什麼也沒能力，只能長時期跟隨其他同學，默默忍受那個變態教師的惡行。

不過，讓Nicky的人生蒙上陰霾、夢魘從此揮之不去的，是另有其事。

他清楚記得十歲那年，在學校的更衣室裡，目睹一名同學被男教師性侵 。Nicky說他不會講述過程，但至今他仍記得每個恐怖細節，就連當時更衣室的肥皂氣味，他彷彿仍能嗅得到。

61歲的男人憶述痛苦記憶時，禁不住熱淚滾滾流下，也許那是對那位受害同學感到愧疚的眼淚吧，「你問我當年為何什麼都沒做，我自己也不懂呀！」

在冰冷無情的世界裡，受辱的弱勢孩童，又可以做些什麼？

料不到打從Nicky的表白播出後，聽眾的電話紛紛打入，他們都想勇敢道出童年時曾遭性侵的慘痛經歷呢。

時代是該不斷進步的，即使是不幸受害，也該勇敢站起來，不能讓魔鬼跑掉、繼續遺害人間。