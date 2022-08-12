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舊油麻地警署開放

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

每次路過廣東道和眾坊街附近，總會被舊油麻地警署的建築風格所吸引。這座建築物以愛德華時代建築風格興建，設計華麗，屬於香港二級歷史建築，1922年啟用，至2016年完成歷史任務。配合工作需要，全新警署已搬到友翔道，舊警署部分設施留給其他警務單位使用。至於地下的報案室和羈留中心，保留完整，最近向公眾開放，揭開警署的神祕面紗，紀念這座警署100周年。

一講起油麻地，就會聯想到廟街、夜市、黃賭毒，是三教九流聚集的地方，這座警署曾經是無數警匪電影取景場地。透過開放日，我們可以見到以前的報案室有一個高枱，當值警官高高在上，顯示強烈的階級觀念。相比之下，現代警署設計重視人性化，加強警民關係。

有曾經在油麻地任職前線警員的朋友，重遊舊地，記得有求助個案尋回離家出走的女兒，母親為表示心意，特別將一袋橙親自送到警署，時至今日，他仍津津樂道。

透過展覽圖片、口述歷史和展品，我們可以認識舊油麻地警署充滿歷史色彩的日常工作、多宗轟動一時的案件，以及其在社區所扮演的角色。

開放日還設有「型警解密」遊戲、多個展覽主題區域、戶外立體拍照區及攤位遊戲等，內容非常豐富，是一個親子活動的好選擇。

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