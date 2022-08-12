最近，日本 鹿兒島的櫻島火山輕微爆發，政府疏散附近居民，令我擔心鹿兒島朋友的安危。

你試過近距離觀看火山噴發 嗎？我留學日本時，在鹿兒島見過，嚇一大跳，當地居民卻笑我大驚小怪，繼續安心住在火山腳下。

那一年到達鹿兒島的時候，剛好火山噴灰，街上一片煙霧瀰漫，視野模糊，汽車頂鋪了厚厚約一、二厘米的火山灰。在鹿兒島任何一個角落，抬頭一看，就會見到海灣的活火山櫻島，山頂不斷冒煙，距離市區只有四公里。

「這是活火山呀！為何不怕大爆發，仍然住在這裡？」我驚奇地問當地的朋友。「我們的農地全在這裡，已經習慣了，不會有危險呢。」他們氣定神閒地說。

正因為有火山灰，附近的土地肥沃，農田收穫豐富，生活富裕，而農業在當地是非常重要的產業，有很大商業力量。

但是，活火山不是睡火山，也不是死火山，隔三差五就會噴火山灰，偶爾再噴巨石；但如果一旦爆發，就會家園盡毁，連命也沒有。如果我是鹿兒島居民，必定早早移居去遠離火山的城市，例如東京、大阪、京都等，也不住火山腳下。當地人卻視為「景點」，觀光 、溫泉業非常蓬勃，世世代代寧願守著家族的農田，也不願意離開，繼續與火山共存。