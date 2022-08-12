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石灣陶瓷

〈六合飛翔〉岑逸飛

曾在澳門藝術節看過《石灣陶瓷》的展出，主要來自葡人文第士(Manuel de Silva Mendes,1876-1931)的舊藏。如今遊澳門，仍可見位於望德堂區的文第士街和文第士圍。文第士本身是律師和法官，曾任澳門市政廳主席，他在公餘之暇，鑽研中國文化，對道家哲學深具興趣，並且成為一位收藏家。

文第士曾於20世紀初，向當時享有盛名的石灣陶瓷家潘玉書和陳渭岩訂製大型的人物陶瓷，該次展出，便可看到潘玉書的《貴妃出浴》塑像和陳渭岩的《自塑像》，特別是那貴妃像，釵斜鬢飄，嬌憨無力，衣紋色如蛋清，眉眼如淡月，最有吸引力。

陳渭岩是石灣人，生於光緒年間，善塑人物、動物像。他的作品，形神兼備，不少為罕見佳作，他少年時學陶藝，曾暗向黃炳學習。後來他學習陶藝一直沒有固定老師，以儒通術，教學之餘，學習陶塑，各種類型無所不能，尤其擅長塑造仙佛形象。

潘玉書是陳渭岩入室弟子，名師出高徒，師徒兩人曾親身前往江西景德鎮，觀摩當地瓷塑藝術的創作技法，日後他們的作品便融合石灣窯與景德鎮窯的特色。

石灣位於廣東佛山市，自16世紀明朝中葉，中原移民為石灣帶來獨特的陶瓷製作技術，配合強烈的廣東地方色彩，令石灣陶瓷別具一格。在石灣公仔身上，鮮明地烙上廣東人敢想敢做的狠勁。

與景德鎮相比，景德鎮陶瓷樹立了「白如玉、薄如紙、聲如磬、明如鏡」的標準，但採用的則是胎質細膩的高嶺土，缺點是承受力弱，經不起細雕硬琢。而石灣公仔採用的，則是混合沙製陶土，雖然質地較粗糙，但黏力強，能耐高溫，可塑性高，加上釉色豐富，色調多變，在陶塑人物作品中，更具神韻。

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