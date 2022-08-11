乾隆年間曾任兩廣總督的趙翼，在其《簷曝雜記》中提到鐘表時，稱此為絕技：「自鳴鐘、時辰表，皆來自西洋，鐘能按時自鳴，表則由針隨晷刻指十二時，皆絕技也。」其實，早在明末，西洋鐘表已通過宗教和貿易的渠道，從廣州進入內陸，開啟了中西文化交流史。

明代萬歷年間，西方傳教士利瑪竇等力圖進入內陸傳教，在廣東等地寓所陳列自鳴鐘。自鳴鐘集報時、音樂和機械運作於一體，精思神巧，將之贈送給中國官員並進而獻給皇帝，實現傳教目的。

可惜西洋鐘背後的科技原理和文化意義，在中國傳統眼中，對一切與技藝有關的東西，不要說西洋鐘，甚至連後期的火車、輪船，都一律稱為「奇技淫巧」，此語出自《書·泰誓下》：（商王）作奇技淫巧，以悦婦人。」 孔穎達疏：「奇技謂奇異 技能，淫巧謂過度工巧。二者大同，但技據人身，巧指器物為異耳。」而《周禮》更將一切工藝發明，稱為「奇技淫巧，聖王所禁」﹔甚至「以奇技奇器惑人者殺」。

本來西洋鐘早在元朝時已由西方傳入，據說備極機巧，但明太祖朱元璋視之為奇技淫巧而加以擊碎。直至明神宗時，因旅行家馬可孛羅奉獻的禮物有西洋鐘而被這位淫的萬曆帝愛上，從此西洋鐘成為宮廷玩物，清朝的康熙和乾隆尤為鍾愛。

不過「鐘」作為奇技淫巧，因為與「終」諧音，在中國文化又另有涵義，「送鐘」有於「送終」。如今遊北京 頤和園，仍可在光緒居住過的王瀾堂見到慈禧送給他的金鐘，幸好光緒的近臣也有鬼主意，在鐘旁安置了兩個花瓶，「瓶」「平」諧音，有安有平，這個「鐘」搖身一變成為「終生平安」了。