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再續前緣

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

這對剛結婚的熟年男女每次公開露面時，都是甜蜜依偎在一起的。男的會情不自禁地輕吻女的臉頰，女的則整個人靠著男的穩健身軀，彷彿已全無保留地將自己交託給這個值得信賴的男人了。

女的52歲，比男的年長三歲，但女的依然美艷動人，豐滿的性感身材向來是所有女性都會趨之若鶩的。男的微隆肚腩則讓他看來比女的成熟，剛好令這一對配成完美組合。

女的是大名鼎鼎的電影明星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez），而男的是班艾佛列克（Ben Affleck），2012年，他自導自演的金像電影《Argo》，至今依然令觀眾津津樂道。

雖然明星的戀情大多是像霧又像花，愛時迷失，清醒時卻會分手，請看強尼戴普和前妻安柏赫德這對冤家吧！但我卻特別看好珍妮佛羅培茲和班艾佛列克這一對，因為他們已足足繞了20年，才再度碰上，這不是緣份是甚麼？

早於2002年，珍妮佛羅培茲和班艾佛列克因合作拍電影而火速熱戀中，翌年已傳出婚訊，但卻在結婚前的四天，雙雙戲劇化地宣布婚禮已取消，不久這一對更是分手收場。外人當然不會清楚箇中因由，但分手後，這一對不僅沒有唱衰對方，還分別把舊愛高度讚揚。

美艷的珍妮佛羅培茲身邊是從來不缺男人的，曾經歷三次婚姻的她，可會特別珍惜失而復得的班艾佛列克？經歷過一次婚姻失敗的班艾佛列克，將珍妮佛羅培茲擁在懷裏時，卻十足像個熱戀的初哥。

我突然想起大S和夫婿具俊曄，愛情多麼讓人心花怒放啊！

班艾佛列克 電影 健身

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