「兩隻貓剛才做了絕育手術 ，曾經全身麻醉，回家可能胃口減少。未來5天，不要與牠們玩太激烈的跳躍、奔跑等遊戲。」護士仔細地叮囑一番，見我點頭表示明白，從後面房間帶出兩隻貓。

護士再讓我看牠們的私處，果然兩隻雄貓的「蛋蛋」，有一處細如割痕的傷口，她說︰「如果傷口腫脹、精神呆滯、失去胃口等，請馬上通知我們。」

不久前，家中兩隻小貓不知好歹，在床上小便，以致全屋臭味，床褥和被子都要報銷。請教養貓專家朋友後，馬上帶牠們做絕育手術，以免四處留情，又會兼留下難聞氣味，引刀成一快。

這一晚，做完手術接牠們回家，心中有些疚歉。開車途中正在反思，忽然聞到刺鼻的臭味，我警覺地問︰「難道牠們在車內小便？」工人姐姐在後座位檢查後，緊張地說︰「牠們在貓袋內小便，還弄濕車子的梳化啊。」兩隻貓分別放在兩個貓袋，置於後座位上，牠們在貓袋小便，滲透貓袋，下面的絨布座椅也沾滿貓尿味。聽到這裡，氣得我幾乎撞車。

我最怕臭味，偏偏牠們手術後見到主人，緊張了一天的心情開始放鬆，竟然在車內小便。我再次發飆，絕育手術可以減少貓兒的「風流行為」，卻不可能令牠們不小便。敬告各位，為保自己情緒健康，養貓請三思。