差不多在30年前冬天初到美國，以移民 身分落腳紐約，相對於香港 小地方，紐約真是個大都會。

女兒住在皇后區海邊角落，地方較為偏僻，出入只能靠公共巴士，班次稀疏，半小時到45分鐘才一班。

那年冬天特別寒冷，窄頸大橋海面都結成冰塊。我和老妻第一次上了由法拉盛回家的巴士，用蹩腳英文報上目的地馬路名，想知道應該在哪一站下車，原來巴士就已經在這條馬路行走，我們以為已經到達目的地，馬上下車。

當時漫天風雪，穿上羽絨大衣仍感到凜烈的寒風，幸好巴士站旁有一間華人開設的洗衣舖，女老闆見我們狼狽的樣子，招呼我們入內避寒。

交談中才知道我們提早了幾個站下車，這條馬路上就有六、七個巴士站，下一班車要半個鐘頭才到。此時真希望自己處身香港彌敦道，穿梭而過各線路的大、小巴士任君選擇。

新到紐約不敢隨便駕車，不熟路況，地方大、街道又密集，更畏懼上高速公路，怕看不到交通標誌和提示，在高速行車中出錯路口而迷途，所以移民很久後，仍不敢開上高速公路。直到有一天，女兒出差返家時，一定要我到甘迺迪機場接她。

為免失誤，我先畫個地圖，列出公路出入口，寫下各段哩程數，哪處轉左，哪處轉右，還得看著碼表，計算還有多少路程。總之第一次上高速公路，精神高度緊張，在沒有手機和GPS系統的年代，開車到陌生地方之前，務必詳細看地圖，記下行走路線，才小心翼翼上路。

有一次到醫務所見新的家庭醫生，按著地址前往，地點沒錯，就是找不到診所。打電話去診所問，才知道上網時，匆忙間只看到路名和號數，沒有留意到是哪個城市。

有一年帶孫女去加州迪士尼樂園 ，在停車場停好車入內盡興遊玩，看完煙花表演，出大門乘坐開往停車場的電動小列車到停車場取車，找遍停車場竟都找不到自己的車，等到停車場的車都差不多全開走了，依然找不到，不禁焦急起來。

後來好不容易才找到一個工作人員查詢，他問我停在哪一個停車場？這才知道原來樂園有兩個大型停車場，一東一西；趕往另一車場察看，果然自己的車子孤單地在等待主人領取。

美國大型球場常有兩、三萬個座位，方便入場，停車場有ABCDE……等五、六個區。不久前洛杉磯衛生局安排市民到到道奇棒球場其中一區停車場，注射新冠病毒疫苗。我前往打針，偌大的停車場只開放了20條車道，每行停留約20部車，還有許多空間，估計單這區停車場便可以停一、兩千部車，連同其他區，單是停車位可容上萬部車停泊。

想到香港紅磡體育館，座位大概只有幾千，旁邊有座多層停車場，總共不過四、五百個停車位，與美國大型運動場座位和車位相比，簡直小巫見大巫。

香港地方小、人口密度高，規模真的無法與美國比。香港屋小路窄車限速，雖然一旦來到美國，可以在高速公路奔馳，居住條件遠較香港好，但也失去香港熟悉的環境、動聽的粵語和食物的香港味。