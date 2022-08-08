到倫敦旅遊找適合的酒店，是一件相當頭痛的事情。

地點方便嘛，酒店房間又太昂貴；地點佳、價錢又划算嘛，房間卻又殘舊、狹小得只剩下壓迫感，肯定會破壞了度假的雅興。

事實上，倫敦的酒店是出了名的收費高昂，豪華套房十多萬港元一晚，比比皆是。

普普通通一間400多呎的房間嘛，The Savoy就要花上1萬2000港元一晚。如果不太欣賞前者的古典英式豪華氣派，可以考慮位於The Shard三、四十樓的Shangri-La Hotel，那裡有最現代化的室內設施，更可享受大地在我腳下的沐浴體驗，同樣是接近500呎的房間，每晚1萬港元。

請快從雲端 降回地面吧，我們普通人家，都是希望能找到最物美價廉的酒店。我曾住過Kensington區近Earl's Court車站的小型酒店，一開房門就知中伏，房間小得讓人湧上了淒酸感，而地上竟然放了小小的風扇，天哪！這裡沒冷氣嗎？那天氣溫是攝氏30度呀。

只怪自己訂房時沒有檢視清楚，如果設施一欄沒有列明冷氣一項，就是沒有；事實上，倫敦有很多酒店都是不設冷氣的。

這麼差的房間也要1700港元，真是氣上心頭。隔天，急急搬去Best Western Northfields Ealing Hotel，300呎的現代房間設有冷氣，非常舒適，每晚只要1400港元。

走過對面車站乘Piccadilly線到市中心，不過20分鐘呢！