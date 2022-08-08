前段時間由於事務繁忙，很久沒去護理中心，近日再去靠近西雅圖唐人街的半面山坡上，看望住在那裡的安迪。他一見我，抬手捂捂臉頰的口罩，興沖沖地說：「老師，我打過幾次疫苗 了，我不害怕，我很幸福。」

叫我老師的安迪是智障者，20歲左右，他沉默寡言時，看上去很正常，但他原本咬字不清，幸好有當地政府、慈善團體及善長仁翁支持，還有熱心義工照料，護理中心對智障者有很好療效。

聽說安迪來自香港 ，除此以外，其他情況我一概不知。

一陣風吹來，樹葉藉著風勢搖搖晃晃落下。安迪捧起一把樹葉，重複著說：「我打過幾次疫苗了，我不害怕疫情 ，我很幸福。」

我順應他的話說：「很幸福就好。」 安迪吐字清晰說：「真的，我很幸福。」

安迪左手腕戴了電子表，是香港女孩小昭送他的。小昭從香港移民國外時間不長，仍就讀大學，業餘時間當義工。

那天我恰好看見小昭摘下電子表，小心翼翼替安迪戴好，說：「姐姐送給你電子表，你要學會看懂時間。」

安迪很高興地說：「姐姐，我乖乖聽您的話，我要學會看懂時間。」

也是香港移民的喬太太走進護理中心，她年過60，住在唐人街老年公寓。

喬太太在華人雜貨店打工，一天晚上，她步行返回老人公寓，途經一座橋下，睡在橋下的安迪大聲叫喊，站起來尾隨她身後；後來警察來了，安迪說喬太太是他親媽媽。

原來，她的容貌可能與安迪的媽媽相似；之後，喬太太將安迪送到護理中心；從那時開始她不只是義工，還有一個身分，就是安迪的「媽媽」。

這時，安迪見了喬太太，將手裡一片紅葉遞給她，依然說：「媽媽，我打過幾次疫苗了，我不害怕疫情，我很幸福。」

安迪似乎比往日清醒多了，說出的言辭流暢，完全不像智障者。他今天一次次說出「我很幸福」，使我多多少少有一些疑惑。

喬太太接過紅葉說：「安迪，你覺得很幸福就對了。」她笑著說：「媽媽雖然戴著口罩，也可以聞到紅葉淡淡的香味，謝謝安迪。」

安迪開懷地說：「媽媽，紅葉是在一堆鮮花上面撿來的。」

又來了一陣涼風，夾雜些雨滴，院子門前的兩棵大樹，有了更多葉子紛紛落下。

院子外，又走進另一位義工趙先生，他小聲對喬太太說：「喬太太，安迪今天言行是不是有些反常？」

喬太太看看趙先生和我說：「我認為安迪身心健康多了。」她關愛地說：「疫情會使人精神疲憊，盡力而為幫助安迪開心快樂，是我們義工的願望吧。」

事情明擺著，喬太太每天堅持來護理中心，對安迪付出了母親般的善良與心力，使他身心覺得很溫暖。

喬太太保持笑意說：「前幾天我給安迪買來漫畫書，他有可能在書本讀到這句他喜歡的話。」她快意地說：「安迪一直得到各界人士關心愛護，他很歡樂，懂得什麽叫幸福吧！」

我認為喬太太的看法有道理，安迪說他很幸福，正是他發自內心的感受與體會。