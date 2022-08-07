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路透：中台10艘軍艦停留海峽中線附近 上演「貓捉老鼠」

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

齊心執行省電任務

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

根據天文台資料，今年7月香港的高溫刷新10項紀錄，包括在7月23日錄得最高氣溫34.9℃，是有紀錄以來最熱的大暑；24日，天文台錄得最高氣溫36.1℃，是今年以來的最高紀錄，亦是1884年有紀錄以來，其中一個第三熱的日子及最熱的「七月天」。25日錄得最低氣溫29.9℃，是有紀錄以來最高7月分最低氣溫。7月亦是有紀錄以來最多的連續熱夜，共17天。

世界在變，朋友告訴我新加坡這時候竟然只有25℃，走到街上十分涼快。其實世界各地，例如歐洲、美加和內地等最近都受到熱浪影響，發出了高溫警報，多處更發生山林大火。氣候暖化的實質影響愈來愈明顯，全球合力減少碳排放實在刻不容緩。

酷熱下很多家庭都會開大冷氣，但這消暑方法會加劇溫室效應，進一步推高氣溫。

要在炎夏叫大家慳（省）電並不容易，過去數年公司都推出「慳電任務」。

當預測到會有用電高峰時段，我們會通知參與客戶當晚有「慳電任務」，參加者可以調整家居生活習慣，例如把冷氣機溫度調高1℃，或調配洗衣時間到非用電高峰時段等。成功省了電便可獲贈「智能積賞」積分，換取獎賞如美食、超市或家電禮券。慳電慳錢又有獎賞，還可以拯救地球，何樂而不為？

小時候，四季的氣候變化明顯，但現今秋冬兩季只是曇花一現。為免日後氣候暖化情況更嚴重，希望大家為下一代著想，同心協力一起慳電減碳。

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