炎炎夏天是吃膏蟹的時節，本身是青蟹屬，雄性青蟹在三、四月為當造（當令）時節，肉質肥美爽滑，稱為肉蟹。到了六、七月，就是雌蟹上場的時候，這時正值產卵期，體內的生殖器官發育成熟，那些鮮艷橘黃色的蟹膏，代表了母蟹已經準備就緒，也是饕客每年翹首以盼的滋味。

偶然有發育不正常的，整隻充滿了黃油，連關節部都滲出油脂，稱之為「黃油蟹」，由於未有掌握發病原因，所以不能量產，在物以稀為貴的情況下，自然被看成為「蟹中貴族」。

黃油蟹的出現，網上有多種說法，首先是說雌蟹在成長過程中，肥過了頭，導致未能完成脫殼。

這講法符合了人們對食材的理解，就是愈肥愈美味，但這類過肥的食材，例如和牛、鵝肝，都是以人為手法強求得來的。在大自然裡，競爭劇烈，要飽餐一頓尚且不易，更不要奢想能吃到癡肥。

另一個說法是，成熟的膏蟹在產卵時棲身於淺灘河畔，夏日猛烈陽光曬熔了蟹體內的蟹膏，分解成金黃色的油質，這說法很像我們在夏天說的「熱到熔了」，但這只是誇張手法去帶出高溫 的感覺，果真如此，商人大可以用太陽燈照膏蟹，那黃油蟹也可以量產了。

為何出現了黃油蟹？可以從產地去找出答案。青蟹分布甚廣，從台灣、日本、菲律賓、整個印度 太平洋地區，以及廣東、福建、浙江等地，但只有在珠江口一帶才出現了黃油蟹。這地區自改革開放以來，大量的工廠基建發展迅速的同時，汙染也極為嚴重，人們患癌比率甚高，小動物也不能倖免於難。

人們常說黃油蟹是病蟹，所患的就是癌症 ，雌蟹的卵巢退化萎縮，油脂從原始卵巢組織分解後，透過血淋巴，流布到全身，除了黃橙橙的蟹身教人垂涎，胺基酸含量也會變化，使得更為鮮甜，所以深受老饕歡迎。

只可惜癌症是不可控制的疾病，人們說吸菸會罹患肺癌，但也有不少老菸民長命百歲，膏蟹罹癌只是偶發的不幸，能夠品嘗黃油蟹則是我們的幸運。