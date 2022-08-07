有一種全世界都知道的說法是「讀萬卷書，不如行萬里路」。最近看蔡瀾的一本《人間好玩》，發現蔡瀾此君除「讀」與「行」外，還主張並奉行「喝萬種酒、吃萬種美食 、遊天下美景、盡賞世界美人」。

蔡瀾以實際行動向世人證明「人間好玩」，他不愧為性情中人，活得如此通透自如，怪不得被封為「香港 四大才子」之一。

怎樣舒服就怎樣過，哪樣好吃就找哪樣吃，哪裡舒服就到哪裡去，哪些人好玩就與哪些人玩，完全沒有清規戒律，同時善於學習，接受新事物，不受任何約束，以畢生的時間追求精神與物質的豐富多采，欣賞生活中的所有，就是他的人生信條。

再簡單不過的吃蛋，他竟可發現八種吃法，並津津有味地寫成文章。

他喝洋酒、喝國酒，品潮汕美食、順德美食、法國美食、香港美食，這些在常人也經常做的事情，到了他的筆下，都變得加倍有滋有味。

仔細觀察生活，喜歡思考周圍的一切，並用富有詩意的閒章（印章的一脈）呈現，這是他精神生活富足的一部分，當然也成為大眾的精神上品。

「不是這個世界玩我，是我玩這個世界。」

這種心態真的難得，做到更不容易。在我們周圍，許多人怕這怕那，吃多了怕營養過剩，吃少了怕營養不良；出行擔心交通意外，在家又抱怨生活寂寞；有病怕病，沒有病則怕什麼時候生病；更恐懼死，甚至所有與死有關的不吉利的詞都忌諱。如是，大好光陰便白白浪費掉了。

應該學習蔡瀾好榜樣，放得開自己，看得透生死，以最好的心態追求極致的吃喝玩樂，在條件不允許時，也愛世間的一草一木及每一樣簡單的食物，活出滋味來。

人生苦短，及時行樂，態度似對社會有點消極，其實中性的看，實無可非議。

尤其在疫情 的當下，世界處於激烈不知去向的變動中，我認為可以將這種生活態度定義為「積極」，只要遵守法律不妨礙他人。