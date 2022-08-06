香港 女藝人黃夏蕙日前到天星小輪碼頭拍照，遇上富豪雪糕車，買軟雪糕品嘗，老闆特別為她製作巨型雪糕，勾起我的回憶。

富豪雪糕車曾經是香港街頭一道風景，只要聽到那熟悉的音樂盒風格主題曲，就知道它要大駕光臨。我小時候沉醉於這段洋溢甜味的樂章，可惜母親排斥零食，我只是看著車子，見到人家購買雪糕，既羨慕又嫉妒。

乾媽對於零食的態度截然不同，每一回她帶我外出，我都提出購買零食的要求，她從未拒絕我；要是運氣好，遇上雪糕車，我一定成功得到雪糕。

我揚起頭、踮起腳，定睛看著雪糕叔叔一手握住雪糕筒，另一隻手緊緊按著一個水龍頭似的東西，香軟的雪糕徐徐落下，雪糕筒在下面緩緩旋轉，形成旋風。「一個圈，兩個圈」，我貪婪的在心裡數著，只希望可以多來幾個圈。

我的確見過有小孩大喊：「多給我一個圈！」可惜現實往往不如人意，生意人不會行善事。叔叔把雪糕往下送的時候，我舉頭看他，接過雪糕，他總是高人一等的。

除了這種「高等」雪糕車，街上還有一種外表友善的雪糕車。它沒有高大的身材，只是一輛經過改裝的腳踏車，拖帶著小型冷藏櫃，揭開冷藏櫃的蓋子，內容一目了然。有一些雪糕叔叔是和藹可親的，放任我們挑選心儀的對象。當然也不乏凶巴巴的，總是喊：「挑來挑去！不要觸摸！」

無論遇上哪一類雪糕叔叔，心裡也是歡快的，因為我可以清楚看見內裡乾坤，貨品的種類比高大雪糕車的多，除了雪糕，還有冰鎮木瓜，木瓜切成小片，放在小巧的透明塑料袋裡。食物色彩繽紛，就是只看不買也是滿足。

對我來說，這種小車子還帶有傳奇色彩。很多年前，我家附近有一位叔叔，每天都在同一個地方把改裝腳踏車停下來，等待客人前來買雪糕。他時常逗人聊天，一副不甘寂寞的模樣。

後來他中了六合彩頭獎，在附近酒樓宴客，街坊蜂擁去恭喜他。人人都說他的車是幸運車，只是他並不稀罕這份福氣，做大生意去了。

過了一段日子，他再度每天出現在同一地點，幹老本行維持生計。聽說他被騙子騙光財產，橫財來得容易，去得胡塗。他總是一臉失落，緊閉嘴巴，守在雪糕車旁邊。

又過了不久，他再度消失，街坊傳說他已經去世。

近年街上很少見到雪糕車的身影，這是可以理解的。香港的便利店五步一樓，十步一閣。在街上走著，覺得炎熱，隨便走進一家店就可以購買冰凍甜食，款式繁多。甜品店也不少，坐下來細細享受一客甜食，賞心樂事。

尤其是夏天，烈日當空，站在戶外吃雪糕，不消幾分鐘雪糕就會融化，說不定還會把衣服弄髒，好不狼狽。躲在開了空調的店舖裡吃東西，當然舒服多了。而且站在空氣污濁的街頭進食，始終欠缺衛生，甚至可以說破壞街道的整潔形象。

收看YouTube 的網台節目，其中有介紹富豪雪糕車的歷史和現況。主持人聲稱，只須付出港幣3000元，就可以租用雪糕車一天，供應200杯雪糕，提議開派對時租用。雪糕車也跟商業機構合作，機構舉行宣傳活動時贈送雪糕。

窮則變，變則通，香港人頭腦靈活，總有方法適應時刻變化的環境，以求生存。