那年夏天，Master Araki在起行前往香港 開新店之前，有幸於倫敦他的同名壽司店品嘗了他親自主理的一席晚餐，吃過難忘。

大師就是大師，絕無花假（虛假），每件經由他手壓的壽司都頓成珍品，含在嘴裡是一種幸福無比的感覺。

當晚有一個小插曲，是我印象深刻的。只見荒木師傅突然一臉凝重地盯著案頭角落瞧，然後嚴肅地向身邊助手示意。那位年輕人反應極快，幾近三步併作兩步的撲過去，小心勤快地用布抹著一個木盤蓋，原來是荒木師傅發現那處乍現了數粒水珠呢！

我非常欣賞普遍日本 師傅那份絕不妥協的執著，即使是名不見經傳的小店，衛生程度都特別講究，這是公認的事實吧！

在倫敦，有不少日本小店，但並非所有日本餐廳都是由日本人經營的，切勿中伏。業內人士告訴我，有非日本人廚師在處理生食與熟食時，是用同一砧板的，非常嚇人。

倫敦有兩間日本人開設的小店，水準不俗，價錢划算，是我經常會光顧的。

一間是位於倫敦西Turnham Green Terrace的Sushi Bar Makoto，魚生新鮮大大件，但不曉得是否要將貨就價，該店採用的米飯較粗糙，稍為美中不足。

另一間日本人開設的Sushi Murasaki，位於Maida Vale，雖然當值師傅不一定是日本人，但出品卻保證上乘，價錢又合理，我每次都吃得很高興呢。