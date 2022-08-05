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刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

〈六合飛翔〉岑逸飛

十多年前曾參觀過澳門藝術節展出的《華麗裝飾：拿破崙宮廷藝術展》，印象深刻。

彌足珍貴的展品，自然是拿破崙寶座，以紅木建造，配上絲絨和金色刺繡，美輪美奐。但最令筆者一開眼界的，則是欣賞到眾多法國名鐘，有鍍金青銅、翠綠鍍金銅及海綠大理石等造型鐘，全是價值連城。

「鐘」在古代中國，只是作為金屬撞擊器，用來報時，召集人群或發布消息等，佛寺便有所謂「暮鼓晨鐘」。西方的鐘則是計時器，是用重錘驅動的自鳴鐘，源自歐洲，據知最早的一台自鳴鐘，是十四世紀在義大利教堂內響起；其後因伽利略發現了單擺振動定律，荷蘭科學家海更斯(Christiaan Huygens)於十七世紀據此發明了準確的擺鐘。

西洋鐘的生產，由來已久。其製作技術精湛，設計美觀，形狀變化無窮。欣賞西洋鐘，可以讓人看到西方的歷史，裡面有知識、人文價值、文化內涵，而法國名鐘更享有盛譽，因為從路易十四倡導藝術創作開始，法國鐘已被烙上富麗堂皇、極度奢華的印記。法國鐘的主要裝飾特點，是採用昂貴的材料和鍍金的工藝，尤以鎏金銅器最為出色，許多時還融入藝術故事，極富浪漫色彩。

例如這次展品有個名為《法厄同的墜落》(The Fall of Phaeton)造型鐘，說的是一個著名的希臘神話。法厄同是太陽神和森林女神所生的兒子，因被同伴譏笑是私生子，要求駕駛父親的馬車，好向同伴炫耀。

但太陽神的馬車並不是誰都能駕駛，只是太陽神一時心軟，以為可讓兒子玩一會，想不到法厄同跳上太陽神的馬車後，那馬車就狂奔起來，脫離天空軌道駛向大地，大地驟然變熱，河流乾涸，森林燃燒，天神宙斯不得不用雷電將法厄同擊落江海斃命。

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