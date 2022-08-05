香港 影星謝賢以八十五歲高齡，在剛落幕不久的第四十屆香港電影 金像獎頒獎典禮上，以電影《殺出個黃昏》中飾演「耆英殺手」，勇奪影帝。這對七十年影視生涯的謝賢來說是一個肯定，他同時創下電影金像獎影帝最高年齡。

謝賢長得高大挺拔，戲路廣，飾演過的角色繁多。而他背後的「女人故事」常常「發酵」，「風雨」不斷，「花邊新聞」不少，但他還是擁有不少粉絲。二○一九年，謝賢在第三十八屆香港電影金像獎頒獎典禮上，獲得「終身成就獎」。半個多世紀以來，他以堅靭不拔的精神，經歷了從粵語片到國語片；從黑白片到彩色片的銀幕變遷，獲得此殊榮。

也許，在一般人眼裡，「終身成就獎」是對藝人的最高獎項，演藝生涯已到了「天花板」；可謝賢卻老當益壯，繼續在片場發光發熱，讓藝術生命永保活力，演活了戲中人物，贏得了觀眾，賺取了票房。難怪他事隔兩年，倚老賣老，向影帝寶座進軍，憑著他爐火純青的演技，竟一舉奪冠，真的美夢成真，還成為「最高年齡影帝」。

實際上，在影藝圈像謝賢這樣對電影如癡如醉的演員並不在少數。我多年的好友盧燕，是好萊塢 鼎鼎大名的華裔明星，今年已九十五歲了，仍活躍在好萊塢影藝圈。她曾三次獲得電影「金馬獎」，其中兩度榮登「金馬影后」，她還擅長表演京劇和崑曲，多才多藝。前年，盧燕參加話劇《德齡與慈禧》巡演，並開拍電視劇《摘金奇緣》續集。目前，她還是奧斯卡金像獎終身評委，她的一生與電影「難捨難離」。

在兩岸三地擁有眾多觀眾的台灣電影明星歸亞蕾，也是我洛杉磯的老熟人。她長年活躍在台灣、香港和大陸影視舞台，她曾兩次贏得「電影金馬獎」，還抱回「大眾電影百花獎」。二○一六年十一月，歸亞蕾在洛杉磯第十二屆中美電影節上獲得「終身成就獎」，這是對她演藝生涯的一個褒獎。最近，她以七十八歲古稀之年，在好萊塢主演電影《大青樹下》。

俗話說：「家有一老，如有一寶」，從謝賢到盧燕、歸亞蕾，這些「電影老人」對電影的一生追求可見一斑，他們不怕老、不服老、不見老，長年奔馳在「電影路上」，是「電影大家庭」的「定海神針」。我們在為謝賢點讚時，也不忘向盧燕、歸亞蕾等老電影人致敬，願影壇「常青樹」永遠長青。