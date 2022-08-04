英國三星名店L'Enclume

年初當最新英國 米其林餐廳名單公布時，第一時間吸引我眼球的是L'Enclume。全英國的三星 米其林餐廳就只有八間，除了位於小鎮Bray的Waterside Inn和The Fat Duck外，其餘全部都位於倫敦，今年卻有間新摘三星的餐廳，是位於英國北面的Cartmel，究竟是何方神聖？

位處著名旅遊地Lake District最南方的L'Enclume，開業剛滿20年，由當年一星變兩星，再由兩星躍升為今年的三星，無疑是20周年的最佳紀念禮物。Tasting menu的價錢也隨著星級提高而躍升至大約每人港幣2500元（約320美元，Wine pairing另計），雖然每晚只供50食客的座位，卻已預訂至明年了。

我從訂位開始，足足等了三個月，那個風光明媚的美麗黃昏，我和三位好友到達L'Enclume門外，心情有點興奮。名廚老闆Simon Rogan在附近擁有12畝農莊，可保證供給食客新鮮的食材，整個布局十足像美國Napa Valley的龍頭三星米其林The French Laundry，心想水準會是同樣高超嗎？

16道菜的賞味餐單逐一登場，每道菜的構圖都美麗得令人「嘩」聲四起，然後又忙於閉上眼睛，全神貫注地感受嘴裡的複雜層次，剝開薄薄的脆批，濃味龍蝦肉湧出…我的至愛蘇格蘭帶子外面金黃、內裡柔軟…但不記得是否由第八道菜開始，極美麗的外觀卻只嘗到一種味道，鹹、更鹹、極鹹！羊腩鹹得要放棄了。

失望嗎？委實有一點點。但能於美麗的環境與幾位知己共嘗美食 ，已經無比幸福了，還要投訴什麼呢？