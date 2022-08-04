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吉人辭寡，躁人辭多

〈六合飛翔〉岑逸飛

王羲之幼子王獻之見名臣謝安時話不多，謝安讚他「吉人之辭寡，躁人之辭多」，這句話語出「易經‧繫辭下」的第12章，原文教人從人的言辭觀人：「將叛者，其辭慚」，意思是想背叛的人，說話時面有愧色；「中心疑者其辭枝」，意思是心有疑惑，說話便支支吾吾。

至於所謂「吉人之辭寡，躁人之辭多」，意思是有修養、有學識的人，要言不繁，而躁急的人，發言輕率，且不斷重複。另外還有「誣善之人其辭游」，謗善為惡，言語不實，說話便浮游不定；「失其守者其辭屈」，意思是失其操守的人，說話會屈而無力。

雖然德國詩人席勒說：「思考是我無限的國度，言語是我有翅的道具。」言語不只是表達思想的工具，更是與人溝通、增進了解的橋梁，但「言多必失」、「禍從口出」，每個人都會說話，但要把說得恰到好處，絶不簡單。

所謂「吉人之辭寡」，或可媲美孔子說的「剛、毅、木、訥近仁」（「論語‧子路」）。其中的「訥」，除了「說話拙鈍」外，恐怕也有把心思都專注於如何適切表達思想的涵義。至於「躁人之辭多」，浮躁的人，靜不下心來。大多數表達其實是暴露膚淺。

總而言之，正如「弟子規」所告誡，「話多不如話少」，交朋結友，見那些經常喋喋不休的人，多半是沒有甚麼智慧。孔子說：「不知言，無以知人」，言語是人的心聲，不了解言詞的使用及其意義，就沒有辦法了解別人。當然，知言只是知人的基本條件，知人還有其他條件，故孔子教人除了「聽其言」，更要「觀其行」；又說「有言，不必有德」，說話頭頭是道，不一定就有德行。

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