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我愛麥當勞咖啡

〈心有所感〉周希新

旅居美國多年，一開始我並不喜歡喝咖啡

我挺喜歡吃麥當勞的早點三明治，尤其是火腿起司加蛋三明治和培根起司加蛋三明治；漢堡王的早點也不錯，法國牛角麵包又鬆又軟，裡面的火腿加起司加蛋也很可口。兩家速食店早點都帶馬鈴薯餅（Hash brown），麥當勞的是一整片，漢堡王則是小小、圓圓的，都炸得又酥又脆，難分軒至，有一段時間我輪流吃。

這兩家速食店的早點都附有飲料，麥當勞的咖啡香醇濃郁，我喜歡加代糖和cream，但不喜歡漢堡王的咖啡，於是改喝無糖可樂（Diet Coke，因我有糖尿病）。我也試過另一家連鎖店Jack in the box的早餐三明治，味道不如麥當勞和漢堡王好吃，量也給得少，咖啡難喝。後來我又覺得漢堡王的薯餅雖然好吃，卻炸得非常油膩，逐漸傾向多吃麥當勞的早點，但基本上有時還會兩家換著吃。

我看了一篇報導，由一家正統學術研究機構所發表，內容說經長期追蹤調查，血液中含咖啡因高的家族壽命特別長，多活到八、九十歲。當我看到這篇統計數據，立刻深信不疑，再加上麥當勞咖啡確實香濃可口，於是更深深愛上麥當勞咖啡。後來星巴客咖啡店紅遍大江南北，我試了多次，仍覺得麥當勞咖啡比較好喝。

還有一點，麥當勞咖啡可免費續杯，我在麥當勞內用時經常會再續一杯，有次旁邊有位老美看見高興說：「原來這裡咖啡可續杯，現在我就去要一杯。」好像發現寶藏一樣高興。  

咖啡 麥當勞 漢堡王

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