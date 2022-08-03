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最鮮味可口的薑餅

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

英國北面的Lake District是著名的旅遊聖地，尤其是每年的夏天，這裡都吸引了多不勝數的世界遊客及本土居民前來打卡。

本人從來都不是通山跑的類型，行山遠足嘛，我的膝蓋會痛；下海遊船河嘛，我會輕易暈船浪。但與三兩知己以自駕遊形式暢遊Lake District，悠閒地逐一到大小湖邊欣賞澄明景色，則正合我意。

本來對旅遊區的食肆不會存任何期望，大多不是難吃到想哭，就是被老闆斬到一頸血。但搞不清楚是否運氣特別好，竟然隨意走進一間餐廳，都會吃到一絲不苟新鮮炸的Fish & Chips，還有水準不錯的Burgers。

這天中午選了位於著名大湖Windermere中間位置的Boardwalk Bar & Grill，對著靚湖吃了一頓美味午餐，甜點竟然是高杯水果冰淇淋聖代，醬汁是由新鮮草莓打成的，非常滿意。

料不到仍有好戲在後頭，沿著Windermere向北走，甫到達另一小鎮，便看到一間古舊小屋外，排了一條人龍，幹嘛？

這裡正是Sarah Nelson's Celebrated Grasmere Gingerbread，原址賣薑餅足足賣了168年，一代傳一代，但Sarah的薑餅配方卻仍是高度機密，從來不外傳。

急不及待找個地方喝咖啡嘗薑餅吧，結果後悔至極：「哎呀，為什麼買這麼少呀！」相信我，這可能是世上最美味的薑餅，有機會遊Lake District的話，記得要試一試呀！

咖啡 英國 自駕

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