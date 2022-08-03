好萊塢武打明星李小龍 在香港 的故居於2019年遭拆除，而今年是他逝世49周年。香港善心人士透過VR等技術在元宇宙內，將李小龍故居「復活」，重新再現港人眼前，以這種虛擬科技，填補實際生活中的缺失，李小龍在天之靈也一定會感到欣慰。

李小龍不僅是中國人的「銀幕偶像」，還是不少外國人眼中的「華裔武打英雄」，連美國NBA球星也成了「小龍迷」。李小龍比我年長幾歲，我們也從沒謀過面，但我對他印象卻十分深刻。我看過他主演的「猛龍過江」、「龍爭虎鬥」等武打影片，也迷上了中國功夫。

我所生活的洛杉磯，正是李小龍在美國開第一家武館的所在地。而全美唯一一尊7.6英尺高的李小龍金銅雕像也「落戶」在洛杉磯中國城，每逢清明節，一些「小龍粉絲」都要去他雕像前獻花鞠躬，表達對他的祟敬。

不久前，我造訪了李小龍出生地－－舊金山 華東醫院，醫院內掛有「李小龍紀念牌」，紀念牌上印有他的半身照片。據說，還有影迷跑到醫院，把李小龍出生產房的窗戶搬走，留作紀念，聲稱還要舉辦「李小龍紀念展覽」。舊金山中國城至今還保留著兩幅「李小龍武打」巨型馬路壁畫，可見李小龍在海外華人心目中的形象已根深蒂固，難以忘懷。

在洛杉磯我有幸見到李小龍女兒李香凝，聽她講述「爸爸的故事」。李小龍一生傳奇，他生於舊金山，成長於香港。他從小習武，自創「截拳道」，以「打遍天下都不怕」的毅力，體現永不言敗的大無畏精神。

李小龍以「中國功夫」參演多部好萊塢電影，一炮而紅，大獲成功。正當李小龍在電影圈如日中天，大紅大紫時，年僅32歲的他卻在香港九龍塘猝然離世，「票房巨星」從此隕落，令人始料不及，眾說紛紜。

7月20日是李小龍的忌日，「李小龍」一個不尋常的名字，人們會記住他，懷念他的。