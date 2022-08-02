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王羲之的兒子

〈六合飛翔〉岑逸飛

晉朝書聖王羲之有七個兒子，知名者三人。這七個兒子，依長幼排序分別為：玄之、凝之、渙之、肅之、徽之、操之和獻之。由於魏晉重視門第，世家子弟容易在政治上嶄露頭角，不過若以王羲之的兒子而論，長子玄之早逝，三子渙之生平不詳，餘下的五個兒子，誰屬最優？

四子肅之，歷任中書郎、驃騎咨議；六子操之，歷任侍中、尚書、豫章太守。這兩個兒子的事蹟較無足稱道，「世說新語」裡也著墨不多；真正為世人所知者的，是次子凝之、五子徽之和七子獻之。

王羲之的次子凝之，做過江州刺史、左將軍、會稽內史等職，妻子是才女謝道蘊（她是政治家謝安兄長謝奕的女兒）。凝之深信五斗米道，也擅寫草書和隸書；五子徽之，歷任車騎參軍、大司馬、黃門侍郎，但生性高傲，放誕不羈，後來辭官退隱，其書法有家學淵源，有「徽之得其勢」的評價。

不過王徽之的書法仍比不上其弟弟─王羲之的七子獻之。獻之自幼聰明好學，在書法上專攻草書和隸書，後期兼取草聖張芝的書法，另創新體，以行書和草書聞名，楷書和隸書也有深厚的功底，與王羲之齊名，時稱「二王」，可惜其作品唐太宗並不欣賞，因而沒有大量留存。

王獻之的才能一早已得名臣謝安的慧眼賞識。「世說新語‧品藻門」記載了徽之、操之、獻之三人一起拜訪謝安。徽之、操之兩人多說世俗瑣事，獻之則僅寒暄。 三人離開後，座中賓客詢問謝安︰「這三名子弟誰最賢才？」謝安言道︰「小者（獻之）最好。」賓客又問︰「你如何能夠知道？」謝安說︰「『吉人之辭寡，躁人之辭多』，推論可知。」

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