2008年夏初，兒子即將大學畢業，忙著出國留學事宜。他拿著大學期間考取的英語托福和GRE成績單，到省城找中介，很快得到一家正規中介公司擔保受理，但需支付人民幣3萬元。我當即跟隨兒子一道前往了解詳細情況。隨後又陪兒子檢查身體、辦理留學貸款 、參加中介赴美簽證 特別培訓，一時忙得不可開交。結果，延誤了當月另一項職責─為父親理髮。

實言相告，過往20餘載光陰，我這個自學而成的「二把刀」理髮師，一直堅持每月為父親理一次髮，從中目睹父親的頭髮由濃密變稀疏、灰白，最後變為禿頂過程，不禁感嘆：「是我用理髮推子，推走了父親人生大好年華。」

幫兒子辦完出國留學手續，我來到父母家，意欲為父親理剪延時十天的頭髮。沒想到父親卻高興地摘下涼帽相告：「小香港 髮廊實習理髮師免費理的。」接著，述說起經過。

「小香港髮廊」近乎眾所周知，其店址坐落農貿自由市場入口處，距我家有一里地之遙，我平日出行常從髮廊門前經過。雖然從未涉足光顧，但看其華麗壯闊的門面、碩大醒目的店牌、以及門前穿戴別具一格的迎候人員，就給人一種洋氣、時尚感覺。

之後又從知情人口中得知，小香港髮廊老闆是一對曾到廣州闖蕩的夫婦，在蓉城系統學習香港美髮技藝後，揣著淘得的第一桶金返回東北家鄉，買下區域內最熱鬧地段房屋，改造裝修開辦髮廊，大膽取名「小香港髮廊」。

從髮廊開業之日起，富有經濟頭腦的老闆夫婦，兼做起培訓學員業務。此消息一發布，引來20多位年輕姑娘與小伙。這些交付較貴學費的學員們，在聆聽過老闆夫婦授課、掌握基本美髮知識後，開始在店內實習。但因進店者大多點名招牌理髮師美髮，供學員實習的人頭實在稀少。因此老闆在門旁貼了張告示，「學員可免費為老年人理髮」。

一時間，小香港髮廊門前出現了實習學員掙拉顧客的熱鬧景象。我父親即是一天上午遛達遛彎時，被一名熱情好客學員小伙「請」進了髮廊。

父親頭髮已經很少，頭頂近乎光禿，只有兩側尚有一些霜雪一般的白髮，再長個十天半月也不會顯得過長。但老人家好奇，尤其是誘人的免費理髮，於是父親走進小香港髮廊。

地面整潔、牆鏡明亮、座椅舒適，還有電動理髮工具與和顔悅色的理髮師，父親馬上喜歡上了小香港髮廊。享受完周到、熱情服務後，父親對我笑說：「以後我就到小香港髮廊理髮了，你放心地忙兒子出國留學吧。」20餘天後，父親為了避免我著急，再次光顧小香港髮廊，第二次享受特別招待。

五個月後，父親頭髮明顯見長，卻未聽老人家叨念到小香港髮廊理髮之事。母親問其緣由，父親嘆息：「髮廊學員畢業了，不再為顧客免費理髮了。」話語充滿惋惜與留戀。

為了繼續享受先前待遇，父親當月恢複了我專職理髮師職能。