甫抵達曼彻斯特(Manchester)，即發現這個熱鬧的城市有三多，起重機多、年輕人多、香港 人多。

舉凡一個城市周圍都乍現建屋用的起重機，說明這個城市正在急速發展中。單是在市中心Deansgate友人的家中往外看，不遠處已有五組起重機散落於不同的盤據地，卻同時在徐徐發動中。

友人剛買下這幢新簇簇建成的大廈三房單位，靚景豪裝兼送全屋家具電器，寬敞度十足像香港的千四呎單位，只售大概港幣500萬元(約63萬美元)。這價錢在倫敦市中心只能勉強買到一房單位，在香港更只能買到奈米樓而已。

這個城市發展急速，生機處處，物價亦較便宜，自然吸引更多年輕人落腳於此地。街上到處都是一群群年輕人，同為曼城添上了青春動力，就連我這個長者也被感染得步伐輕快起來。

「請問妳是不是姓鄧？」路上竟然有位女生友善地問。「是呀！」我說：「通常識得我的人，年紀都有番咁上下，但妳看起來這麼年輕。」女生笑時露出一口白牙：「我小時候逢星期日朝早起身，媽咪都會聽收音機你主持的『訴心事家庭』。」我們相視而笑。

唐人街茶餐廳那個美麗優雅的港人老闆娘，提議為我們預先準備的蘇格蘭龍蝦，美味至極；途中還遇上了更多更多的港人，曼城給予我的濃濃人情味，實在始料不及。