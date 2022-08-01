七夕節，確切說是「乞巧」節。關於「乞巧」，許多年以來，人們，至少是年輕人，他們只知道這一天是情人節，中國的情人節，僅此而已。

其實，傳說中乞巧即七姐，是天上的織布能手；這個節日是過去婦女向七姐「乞巧」，乞求她傳授心靈手巧的手藝，是歷朝歷代少女們一個專事學習豐富自己、以求過上美好生活而鼓勵學習的日子，至少直到唐代之前是如此。

在我看來，這是一個挺有意思、也挺有特色的節日。乞巧的內容呢？大多是姑娘們做些小物品賽巧，擺上些瓜果乞巧。各地漢族民間的乞巧方式不盡相同，但各有趣味。近代的穿針引線、蒸巧饃饃、烙巧果子、以及用麵塑、剪紙、彩繡等形式做成的裝飾品等，亦是乞巧風俗的延伸。

顯然，這與現在人們所過的「情人節」完全無關。

據學者考究，七夕只在唐代才具有一些情人節的意味，不過也僅現於詩文中，未見民間大張旗鼓將七夕當成情人節來過。

七夕真正成為「中國情人節」是在當代，主要由商業利益推動。當然商業有效推動是基於人們本身對愛的渴望與追求，也因當代婦女解放、工藝發達，那些手工雕蟲小技再不是衡量女人的標準，因此女人們不再重視這些「學習」了。

商人追求推銷、追求利潤 ，現代人追求浪漫、追求愛情，無可厚非，亦無法阻擋，在商業和愛情被封建禁錮的時代也屬理所當然。可惜的是，此改變完全背離了祖先發明這個節日的原來意涵，在客觀上等於將一個很有意思的節日取消了。

我們已經有一個情人節。今天交通、通訊發達，每天給你愛的人送花贈禮、約會親愛，是再簡單容易不過的事，古人有「兩情若是久長時，又豈在朝朝暮暮」，於今，「又豈在多一個情人節」？

但現代商業的發達，資本的自然屬性是無限的追求利潤，「造節」就是必然了。

如果，我只能說如果，如果保留一個有特色的節日，給七夕留一點原味，我們的生活會不會多一些色彩？現代的女子會不會更加多才多藝？