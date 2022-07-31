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新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

飲食順序減肥法

〈每日驚艷〉張宏

上回講到，美女朋友P身形Fit爆，正是學習了新跑步法，效果昭著。不過她提醒，減肥的最大敵人始終是食物，除了做運動，正確飲食習慣乃是重中之重；必須從用餐的順序開始，善用方法才可以減得快速又健康。

「我有一個終身受用的飲食餐單，一旦習慣了這種飲食法，可減10公斤或更多，而且不必餓肚子。」她大方分享說。

飲食的順序應該是：一、每餐先喝500毫升的水，減少空腹感，同時必須讓身體有足夠水分沖走廢物；二、餐單的25%必須是蛋白質，先吃蛋白質食物，不可以配白飯吃；三、每餐有50%是蔬菜，吃完蛋白質，就開始吃蔬菜類食物，不可以配白飯；四、每餐有25%是澱粉質，吃完蔬菜，才可以開始吃澱粉食物。

吃完之後，萬一肚子還餓怎麼辦？千萬別臨時打亂次序，而是再吃一次，即用同一個比例、同樣順序「喝水、蛋白質、蔬菜、澱粉質」再吃一遍。無論如何，澱粉質都要放在最後吃。

美女P還非常貼心，把每分鐘180下的打拍子YouTube影片發給我，鼓勵我與朋友一起超慢跑減肥。有了良好飲食習慣，配以適當運動，效果一定顯著。

我馬上開始練習「超慢跑」，期望快些收復失地。

蛋白質 蔬菜 YouTube

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