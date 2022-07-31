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新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

超班影帝謝賢

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

誠心誠意祝謝賢憑著電影「殺出個黃昏」榮登香港金像獎影帝寶座。

衷心為他高興之餘，卻同時感到詫異，從影接近70年的謝賢，這次竟然是首次獲得影帝殊榮，怎麼可能呢？

即使是年輕觀眾，也必定記得看過電視劇「千王之王」吧，謝賢飾演的羅四海，與汪明荃有不少對手戲，不得不承認謝賢是這齣經典電視劇的靈魂人物，就算不是影帝，也老早就該是大眾心目中的視帝吧。

經典電影「少林足球」中，謝賢扮演大壞蛋強雄，在球場大放厥詞哈哈大笑的一幕，也是經典中的經典，應該沒有觀眾會忘記。

其實，謝賢曾於演藝圈締造的經典，又豈止這些？

記得小時候，電視台深宵時分都會重播粵語長片。我賴著不睡，就是要看當晚會否重播我最喜愛看的時裝劇，特別愛看謝賢拍嘉玲。

孩提時的我已嘖嘖稱奇，芸芸男明星如羅劍郎、林家聲、吳楚帆、張瑛、張活游等等，為何會竄出一個壓根不像那個年代的謝賢？他渾身都充滿時代感，穿洋服特別時尚好看。

人家常說謝賢的兒子青出於藍，我倒不完全同意。謝霆鋒英俊，但不及謝賢年輕時的俊朗；謝霆鋒夠型，但絕對未及爸爸當年的氣宇軒昂。

「殺出個黃昏」中，那個過氣殺手毋須太多對白，看他一臉苦澀落魄的身影，已讓人懾服。謝賢的影帝獎項也許是遲來了，卻是給予後輩的超班（意即超水準）示範。

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