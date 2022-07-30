《莊子•山木》篇有云：「君子之交淡若水，小人之交甘若醴；君子淡以親，小人甘以絕。」賢者之間的交情，平淡如水，不尚虛華；而小人之交，則如甜酒一樣甘濃。

好一個「淡」字。水是淡的，但甚麼是「淡」﹖字典對「淡」的解釋，「淡」與「鹹」相對，含鹽分少是「淡」﹔「淡」與「濃」相對，有濃酒，也有淡酒。淡是淺的、薄的、不熱的，《說文》謂，「淡，薄味也」，故說風清雲淡、淡泊名利。

這其實是「淡」的淺說，「淡」字應該還有更深涵義。古人造字，煞費心思。「淡」字是左邊三滴水，右邊兩個火，三水二火是水火相兼，也可說是柔剛相濟。水是陰，火是陽，以三水制二火，正好是以柔制剛。沒有那三滴水，兩個火便成「炎」字，凡事過度亢奮等於「發炎」，是病態反映，需要水的調和。

水火本不相容，造字者巧妙地將這兩者結合而形成「淡」字，揭示了「淡」的真味，提得起時有如火光熊熊，放得下時則如急流勇退。「淡」的真味，其實也可說是禪味，恬淡之美，某種程度近乎禪，因為淡而讓人遠離功利，跳出誘惑，在滾滾紅塵，讓自己有一份淡然，淡泊以明志，寧靜以致遠，寵辱不驚，看庭前花開花落，隨天上雲卷雲舒，去留無意，這種怡然自得，正是禪趣。

淡是持久的，淡味可容百味，鹹味太多反會太苦，濃味即使令人沉醉也只是刹那光輝，而淡久則可生香。在人生旅途上，甜酸苦辣鹹，百般滋味在心頭，有時纏綿悱惻，卻會變成愚癡，倒不如以一顆平常心平淡做人，淡然地欣賞沿途風光，管它風風雨雨以至驚濤駭浪，總是淡然應付，淡然而來，淡然而去。