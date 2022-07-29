二次世界大戰結束後，家居廣州中央公園側的廣衛路，那裡有個公共汽車 總站，巴士燃燒的是木炭，每天清晨便聽到司機攪動空氣燃燒發動機聲音，當時汽油缺乏，市內甚少有汽油的私家車。有次父親不知從哪裡弄來了一輛黑色四門像火柴匣般的小汽車，載我們兄妹幾人遊車河。

那時馬路上還有不少美援的吉普車，在路上風馳電掣。在華美國政軍人員，需要翻譯聯絡的中國祕書，他們成天之驕子，駕駛開篷美國跑車呼嘯而過。柴炭汽車、時髦的吉普和新款跑車成二次大戰後廣州馬路上特有的風情。

曾居澳門多年，市內馬路狹窄，汽車不多，大家上學上班都習慣騎自行車。初中時入讀松山腰的嶺南中學，放學時騎車由山上衝入東望洋大街，直奔荷蘭園。少年不識愁滋味，又不怕死，尚幸從沒意外。富貴家庭子女則有汽車接送，父輩不是賭王便是官紳。有張姓女同學有私家接送，車牌是121。還有個富家子弟開了架牌號1111黑色大房車回學校在心儀的女同學前炫富身分。

六○年代到香港，香港才是個充滿私家車的城市。當時汽車絕大部分是英國貨，如福特、柯士甸（Austin）、谷巴（Cooper）和獲素（Vauxhall）等，體積細小，尺寸正合香港寸土尺金之地。勞斯萊斯則屬富豪專用車，半島酒店曾一口氣訂購50部該車系銀影款供接送客人專用。紅色雙層巴士穿梭大馬路，是清一色英國貨。

七○年代，日本 經濟起飛，出產的汽車省油經濟輕巧實用，一下便獨霸香港的士、公共小型巴士的市場，原來的士業慣用德國賓士車款慘被豐田 皇冠型淘汰。公共小巴則一律採用豐田闊銀幕（寛闊車頭玻璃）型。

美國一直是汽車生產的王國，芝加哥和底特律是著名汽車城。美國地大物博，汽油價格全世界最平，汽車體積龐大的，馬力十足，美國人傳統愛開又闊又大車輛。但石油危機發生後，人們改變生活習慣，棄美國產品，轉向日本車系，喜歡日本車輕巧方便和實用，除了美國中西部居民仍喜歡駕駛較巨型大馬力本國車輛，大城市如紐約、洛杉磯和舊金山等都是日系車輛天下。為市場需要，豐田、本田均在美加投廠。説是日系車，但不一定是在日本製造。現今世界，我中有你，你中有我，互相交融。

筆者在美住老人公寓，附設一個停車埸，五十個停車位。停泊汽車中只有一部賓士、一部奧迪和韓國車，其餘均是日本車，富士、日產各有兩部，剩下由豐田、本田各占一半。車型中有十架屬SUV，SUV身高空間多，老人愛其高度適中，出入車廂較為方便，不需低頭彎腰相就。由公寓停車場可測到美國汽車市埸的走勢，日系車輛勢不可擋，但石油價錢居高不下，電動車必然成後起之秀，而SUV成最受歡迎的寵兒。