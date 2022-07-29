古人看法治與今人不同。《論語・子路篇》記載了孔子對法治的獨特看法：葉公語孔子曰：「吾黨有直躬者，其父攘羊，而子證之。」孔子曰：「吾黨之直者異於是：父為子隱，子為父隱，直在其中矣。」

「父為子隱，子為父隱」的提法，在今日觀點觀之，顯然是妨礙司法公正。當年葉公對孔子說，「吾黨有直躬者」，古代五百家為一黨，意思是葉家村講公平正直者，「其父攘羊，其子證之」，意思是父親偷羊，兒子跑去舉報。孔子的回應是：「吾黨之直躬有異於是，父為子隱，子為父隱，直在其中矣。」同類情況，父子相互隱瞞，才算是公平正直。

但與其說這種直躬是孔子提出，不如說孔子講的是「吾黨之直躬」，即孔家村的法治，以親情為重，不舉報因為有父子親情，可以體諒；若是兩人不相識，不舉報才是枉法。對於親屬有犯罪行為而不向官府告發，後來在中國更發展成為皇法，法律根本不會追究，不用負上刑事責任。

西漢第十位皇帝漢宣帝劉詢，曾生長於民間，深知吏治的重要性，對法治也重親情。他五日一聽事，對官吏觀其言，察其行，考試功能。他要求官吏盡職，強調決獄宜平，要求官吏奉法，審察吏治，反對苛政。故史稱宣帝之治「信賞必罰，綜核名實」、「吏稱其職，民安其業」。

《漢書》卷八《宣帝紀》記載了漢宣帝於地節四年下詔，直系三代血親之間和夫妻之間，除非犯了謀反或大逆不道的罪行，否則其他罪行都可互相包庇隱瞞，而自漢宣帝以後這種法律原則一直為後世沿用。當然，古代管治以親情倫理為根本，不同今日以公平掛帥，這是時代不同，法治精神有異而已。