優質服務是每日小確幸

用手機App 購物已成為生活日常，各大品牌食肆亦會透過各種優惠吸引顧客消費。自問不是走到科技最前的消費者，但見到自己光顧開的Pacific Coffee連鎖店推出限時優惠，自己也不想失去先機，用App下單，心想毋須排隊，減省等候沖調的時間，還可以有折扣優惠，何樂而不為。

可惜遇著我這個聰明笨伯，下單之後才發覺選錯分店，站在太子道花園街分店，卻按入九龍法國醫院的分店，心想為了那少少的折扣跑來跑去，真是賠了夫人又折兵，得不償失；最弊是趕住上班開會。

正在躊躇不安的時候，店員見我喃喃自語，主動伸出援手，幫我致電醫院分店截單，同時爭取時間為我沖調咖啡 ，讓我不用兩邊走。他的體貼服務，深深打動我，其實他可以置我於不理，因為擺烏龍的是我，不是他，但他以人為本的態度，贏得我的欣賞，為了報答他的優質服務，我決定幫襯這間分店。

另一個優質服務是，中午到中信大廈午餐，因為內部裝修，正在尋找電梯上餐廳，大堂接待員主動向我指出臨時電梯的位置，還詳細解釋裝修帶來的不便，提醒我離開時可以用哪部電梯，還幫助我按下樓層，這是多行一步的服務態度。

一日內得到不同的優質服務，是一個小確幸。

今時今日員工有這種難能可貴的態度，老闆真的要好好表揚。其實我們身邊有好多前線服務員努力為顧客提供服務，大家不要吝惜說讚賞的話，大家一句不客氣、多謝，對他們就是一種鼓勵和肯定。