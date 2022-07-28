網上繁多的小孩短片，真是看之不盡，同時又給我帶來無窮樂趣。

看得多了，卻不期然滿腹疑團，究竟人的性格是天生的嗎？看那個仍未懂說話的歲半娃娃，竟會頑強地以BB語言，使勁地跟爸媽吵，看得我下巴都掉下來。

「你剛才係咪摸過狗狗的食物？」媽媽問。「No！Eee…Ah-h！」小娃娃態度強硬，矢口否認。「我明明見到你摸了！」媽媽追問。「No！Ah-h…Eee…」雖然小娃娃不懂得說完整的一句話，但從她緊皺的眉和激動的叫喊，看得出小小的年紀已展現相當強悍的性格，她長大後會是甚麼模樣？

那邊廂一對只有數個月大的雙胞胎男娃，就更令人摸不著頭腦，其中一個為甚麼老搶身邊兄弟的東西？他撇下自己的奶瓶，爬過去搶兄弟的，然後施施然放進自己的嘴裡；另一個卻只懂大哭，完全沒有還擊的意圖。

難道有人是天生霸道、有人天性純品？

看過另一對三歲雙胞胎女娃的影片，引發我更深層的思考。那對女娃說話不太友善，嘴刁愛駁嘴，語氣也非常粗魯，難道是一對天生的「鐵嘴雞」？

當她們的媽媽也亮聲時，我明白了。「我講的就係道理」、「你閉嘴」、「你幹嘛？」媽媽習管扯高嗓門大喊，態度極之粗魯凶惡。

突然想起那個老外爸爸和台灣太太的家庭，他們育有七名女兒，家中女孩個個斯文有禮，而她們的爸媽說話時，都是柔聲細語的。

看來即使性格是天生的，後天的培育更為重要。