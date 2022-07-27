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冤狗路窄

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

打從去年聖誕期間小狗被惡狗突然襲擊以來，我已有半年不敢再行經該段路了。

偶爾，噩夢仍會來襲。我整個身體躺在馬路邊滾來滾去，拚命保護著懷中小狗，但惡狗仍頑強地咬著小狗的頸項，任由我如何掙扎也敵不過牠，我使勁呼叫求助，但喉嚨像是卡住了，怎樣也發不出聲……每次醒來，全身都冒著汗。

在現實生活裡，每當老遠看見那戶內有惡狗的樓房，腋下會開始冒汗，胸前旋即緊縮起來，也許那次恐怖的經歷已給我注入了惡狗恐懼症吧。

不過，凡事總要朝樂觀的方向想，正因為那次的不愉快經歷，讓我打破了每天帶狗走同一段路的習慣，而積極跳出了舊有的框框，探索不同的街道，方才發現我家附近另一方向的街道更為優美，瞬間讓我以為置身於九龍塘學校區呢。

除了我，小狗也同樣受到衝擊，性情從此起了變化。我發現牠跟其他體形相若的小狗相處，是絕對沒問題的，牠們會互嗅打招呼，然後友善地追逐玩耍；但每當有大狗加入，又或是路上遇上，我的小狗都會突然一反常態吠個不停，情緒激動，這是每當小狗害怕時的常見防衞反應。

那天，我們在回家途中，牠突然張牙舞爪狂吠，還作勢要向前衝。我定神一看，原來不遠處乍現一頭橙色大狗，我也呆住了，牠的主人不就是那個一臉鐵青的男人？天！那肯定是半年前曾襲擊小狗的惡犬呢。

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