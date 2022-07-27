繼頂尖美食 珍寶海鮮舫在香港 消失後，已有七十二年歷史的榕樹頭地標「美都餐室」也與港人說「拜拜」，並以日文、義大利文、西班牙文、法文及中英文告示天下，又引起香港市民極大關注，紛紛前往拍照留念，似乎要拉回舊日在唐樓舊式冰室品嘗「乾炒牛河」的美好時光。

說實在的，像「美都餐室」這種有歷史、有品味、有故事的「老字號」餐飲樓館，在香港「走」一家即少一家。曾幾何時，「美都」二樓雅座、碎瓷磚牆壁，及招牌美食「焗排骨飯」、「蓮子鴛鴦冰」讓食客流連忘返，回味無窮，連電影 導演都看中了這塊風水寶地，《PTU》、《廟街‧媽‧兄弟》、《追龍》、《九龍冰室》等電影均在此取景，也造成「美都餐室」知名度不斷攀升，引來一批批「打卡族」，生意也越來越火紅。

不過，值得注意的是，「美都餐室」早年的食客多是帶著雀鳥籠而來的老年人，他們往往習慣把鳥籠掛在餐室門前；一邊聆聽雀兒高歌，一邊品茗美食，把香港舊式茶樓景象清晰顯露出來了，這也許是港人「玩雀品鳥」與「飲茶文化」磨合的一個縮影吧。

說起「鳥籠」，還真與餐廳酒樓有著千絲萬縷聯繫的。我曾去洛杉磯一家知名中餐廳用餐，只見從餐館大堂，到大廳，都掛滿了鳥籠；我走進VIP貴賓房，大圓桌上面就吊著五只鳥籠，初略算了一下，餐廳內至少也掛了幾十只鳥籠。

以「鳥籠」為餐廳主要裝飾，頗具特色，這種「鳥籠文化」在海外的延伸，也為中餐業增添了色彩。

其實，「鳥籠文化」各地都有，這也是中華文化固有的「特色附屬品」。記得我在上海時，經常去上海人民廣場「鳥籠角」軋鬧猛（看熱鬧），一批養鳥人提著雀鳥籠來「晨會」，有的鳥籠外還遮著黑簾，各種鳥兒大集合，雀唱鳥嗚，聲聲有力，清脆亮麗，猶如一支「交響曲」。而雀鳥主人則聚集一起喝茶聊天，談天說地，其樂無窮。

「美都餐室」離開港人的視線，而香港的「鳥籠文化」卻不會因之而消失。