早年我在閩南居住，因為氣候暖和，一般的民房，有窗戶沒有玻璃窗，也幾乎不用窗簾，需要的話，就在窗戶上掛上一塊布而已。有時出差住旅館 才看到各種窗簾，但是都沒有留下什麼深刻的印象。

九○年代初期到了美國西雅圖 之後，經過多年的努力，我貸款 買了一座兩層的獨立屋，房子的樓上樓下共有18個大大小小的窗戶，都是那種沒有紗窗的舊款式，開窗時是手拉開窗戶的手把，關閉是將手把拉回扣緊窗沿。

窗戶不知使用多久了，很多扇都變形，把窗戶關上之後，還有縫隙出現，外面的空氣就會從縫隙中灌進來。夏天沒有多大關係，冬天就不行了，西雅圖冬天室內都要開暖氣，這些窗戶封閉性差，暖氣容易外洩，只有換新窗戶才能解決這個問題。

換窗戶要全部換，我們換的是一種滑動開關的窗戶，有雙層玻璃，據說玻璃裡面還是真空的。關閉窗戶的時候，須關閉的一側滑進嵌入一英寸深的密實凹槽里，幾乎與外面的空氣隔絕，隔音效果非常好。冬天保暖，夏天隔熱。

我家原有的窗簾是有拉繩的、横向的一英寸乙烯基白色的濾光百葉窗簾，我喜歡這種窗簾，可以用調光桿調整光線，因為濾光，就有那種溫柔明朗又朦朧的感覺。

在換窗戶的時候，我們家的18個窗戶有十幾種規格，有六個窗戶和原來的規格不配套，所以這些窗簾也要換。

那時，裝修老闆建議把舊的窗簾都扔掉，全部換上新的。但我覺得舊的窗簾還很好啊，扔掉實在是浪費資源，於是只更換六個該換的窗簾。

換新的窗簾可以找專業公司特製，但是價格較貴。為了省錢，我到Home depot買同色彩和樣式的現成窗簾，但是卻沒有合適尺寸，只能挑選長和寬都超過尺寸的來剪裁。

但是問題來了，窗簾的寬度可以剪裁，窗簾的捲繩貫穿整個窗簾的長度，所以長度無法剪裁。最後買回的五個窗簾都長了接近十英寸。

最使我困惑的是：我有一個五尺半長的玻璃窗，寬只有四尺半，而在Home depot賣的這種寬度的窗簾有七尺長，為了這個窗簾去另外特製實在很麻煩，於是我就買下了。

這六個百葉窗簾的頂部都有三條捲繩，因為窗簾太長，重量增加不少，長期拉上拉下，窗簾的就承受著更大的負荷，全靠著捲繩承擔。所以，在平時，我拉放窗簾的時候要很輕，怕用力急促會使捲繩斷裂。

因為小心使用，這六個窗簾也和原來留下的窗簾一樣，從十幾年前使用到現在。但是去年底，其中有一個西向的窗簾，因為承受的陽光多，右邊的一條捲繩從頂部斷裂，整個窗簾就靠其他兩條捲繩吊著，不接上右捲繩的話，壓力最大的中間那條捲繩再斷掉的話，左邊的捲繩也會馬上斷裂，整個窗簾就會掉下來。我試着把右邊的捲繩接上，但是太不小心，沒有成功，不僅沒有接上，連中間的捲繩也斷裂了，這個窗簾只好報廢，換了新的。

我以為這個斷裂的窗簾是個別現象，不料這六個窗簾中的兩個也出現同樣的問題，好在我及時發現，很小心地把捲繩接上，但是再也不敢把它們輕易拉上拉下了。

現在我原來的十二個老窗簾還是好好的，這六個更換的窗簾卻壞了三個，就是因為當初我貪圖便宜，去買現成的超重的窗簾，如果是特製的窗簾，就輕巧多了，使用壽命就更長。所以，換窗簾千萬不要貪圖便宜，要特製。