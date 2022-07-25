妳的男友是暴力傾向嗎？

報載香港 某酒店發生疑似情殺案，受害女子身中數十刀斃命，不禁令人背脊一陣瑟瑟發抖，犯上如此殘暴行為的嫌疑犯，犯案時究竟是基於什麼心理狀態？難道愛的反面當真是恨，恨得瘋了，要把曾愛過的人置於死地？

有媽媽立刻叮囑兩名年輕女兒：「女兒呀，妳們要帶眼識人，切勿和有暴力傾向的男人拍拖（戀愛）呀？」

那麼，該如何識別暴力傾向的人？

老實說，有暴力傾向的人，未必能靠外表看得出來，他們不僅不是惡形惡狀，有些還會偽裝成討人喜歡的交際型，但每當跟他們深入交往後，真面目便會原形畢露。

要深層辨識一個人是否有暴力傾向，可嘗試從三個角度了解──他們的日常行為、扭曲思維和童年慘痛經歷。

初相識時，友善討好的人原來會極之容易發怒、會突然粗話罵路人、狠踢貓、狗或街上垃圾桶、打爆玻璃或對女友動粗等。曾經有友人觸怒了同居男友，她回家時，發現男友用剪刀剪碎了她所有衣物，非常暴力可怕。

有暴力傾向的人，大多是思維扭曲的，譬如他們尊崇以暴力嚇人，相信施暴者才是勝利強人。即使他們童年時曾被無辜虐待，他們仍會相信那是合理的：「當年若他們沒打我，今天我就沒這麼堅強了。」