香港 以前的戲院面積比現在大得多，對於我這些去過大戲院的老人來說，現在小型戲院的銀幕委實太小，論氣派，還是舊式戲院勝一籌。

在舊式戲院中，我最熟悉的是太平戲院，原因是我住在戲院附近。太平戲院位於皇后大道西421號，而我家在419號，我從房間窗戶可以清楚見到戲院。

太平戲院在皇后大道西有兩個入口，由我家出發向戲院方向走，首先見到小的入口。從這裡進入就是登上樓上的樓梯，樓上的座位屬特等，票價最高。我捨不得花錢，事實上亦無錢可花，只有幾次「登高」經驗。由於銀幕巨大，戲中人的臉孔都大得嚇人，演員張嘴說話，就像要把你吞下似的，坐在高處看畫面，效果特別震撼。

戲院另外一個入口大得多，呈曲尺形，進去就是大堂。大堂的牆壁上安裝了玻璃櫃，裡面貼上電影 劇照。我喜歡看這些照片，沒有錢買電影票，看一下照片也可以滿足好奇心，聊勝於無。

大堂一邊是向下走的樓梯，目的地是堂座。堂座分前座和後座，銀幕大，坐在後面看得比較舒服，所以後座票價比較高。我的購票策略是選前座最後一行的座位，開場之後要是後面有空置的座位，就偷渡到後面去。

每逢播放電影，戲院外十分熱鬧，除了等待入場的觀眾，還有售賣零食的小販聚集。最吸引我的是烤魷魚，老遠就嗅到香氣； 先選定心儀對象，付過錢，小販就把魷魚放進夾子中，放在炭火上面慢慢烤。烤的時候要不斷把夾子翻來覆去，不然就會把魷魚烤焦。醬油具有畫龍點睛的作用，欠缺它的味道就大打折扣。

魷魚放在紙袋裡，透出陣陣熱氣，冬天把紙袋捧在手上，特別滿足。不過魷魚並不便宜，我享受的次數不多，多數都是站在附近「偷香」。

除了正場，戲院還播放公餘場，所謂公餘場，就是在下班時間放映的場次，票價比較低。長大之後，我知道酒吧推出「歡樂時光」，以優惠價吸引顧客下班後去喝酒，不知道公餘場是否屬於同一類做法。

不少戲院都流傳鬼故事，太平戲院當然不會例外。鬧鬼最厲害的地方一定是洗手間，扭開水龍頭有血液流出，女鬼在鏡子裡出現，諸如此類。我住在幾十步之外，不用光顧戲院的洗手間，所以我一直不受影響。

戲院除了放映電影，也會上演粵劇。其實在我童年時代，上演粵劇的次數已經不多，我曾經跟隨成人入場觀看，色彩繽紛的戲裝最是吸引，要是見到演員搖水髮，我就發笑，覺得場面滑稽。回家後我一定模仿，搖得頭髮散亂、天旋地轉。

戲院外牆掛上人手繪製的宣傳畫，人物樣貌逼真，有照片的效果。在我眼中這些就是藝術品，畫畫的師傅是藝術家。

太平戲院旁邊，有道路連接德輔道西，那是一個空曠的地方，因為沒有汽車 行駛，我們喜歡到那裡遛狗。狗兒到了那裡特別興奮，總是忘形奔跑、吠聲震天，我懷疑母親在家裡就可以聽到狗的叫聲。

1981年戲院拆卸，從此覺得居住的地方失去地標。戲院在的時候，我搭乘小巴回家，向司機高叫一聲：「太平戲院有落（有人下車）！」一定不會出錯。同學探訪我，我提醒他們，只要問人太平戲院在哪，就可以找到我家，不會迷途。

「曾經滄海難為水」，見識過大型戲院的人，對迷你戲院看不上眼，只好回憶這種氣派的場所。

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