古代社會與今日社會有所不同，古代一些禮儀，如果實行於今日，或會被認為是迂腐，但在昔日的情況來看，卻是無可厚非。中國古代是農業社會，節奏慢吞吞，不需要講求效率，所以不介意繁文縟節。

今日社會，自從工業革命後，科技日新月異，人們的生活已有異於昔日，尤其進入電腦年代，一切都要快，不僅資訊爆炸，而且人際接觸面廣，加上情感疏離，如果以今日標準來非議昔日的民風，實在有欠公平，因為時移勢易，怎可以相提並論﹖

筆者首先想起了《論語》載孔子弟子宰我問孔子的「三年之喪」。宰我認為，守喪一年已足，守喪三年，「君子三年不為禮，禮必壞；三年不為樂，樂必崩」，且還會影響農業生產。但反觀當時的社會和制度，生活簡樸，生產力不像今日那樣發達，不用爭分奪秒，三年之喪也不會影響生活。

而且禮樂之道，應是發自內心。《論語》載林放問禮之本，孔子說：「大哉問。禮，與其奢也，寧儉；喪，與其易也，寧戚。」意思是禮與其過於奢侈浪費，寧可節儉樸素；辦理喪事，與其繁文縟節，寧可內心哀戚些。可見守喪關鍵是悲戚與否，根本與時間多久無關。

事實上，守喪三年，不是孔子創制，他只是蕭規曹隨，故說「三年之喪，此天下之通喪」，到孟子時更加明言，三年之喪，「三代共之」，即夏、商、周三代都奉行此制，倒是孔子為此喪期附上理據，對宰我說，守喪三年，在於「子生三年，然後免於父母之懷」。雖然如此，孔子對喪期仍持開放態度，謂宰我想守喪多久都沒問題，「汝安則為之」，所以今人的喪期也可按自己需求而定，最重要是守得安心。