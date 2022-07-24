從職場退下來，拋開了具體工作，喜歡想一些形而上的問題。最近較多思考興趣、專業、職業，以及它們之間的關係。

因為本人曾有相當長時間從事與興趣無關的職業──每天清醒的時候都在為了謀生，幹著毫無興趣的事，而興趣總是纏繞於心，其內心的矛盾、痛苦記憶一直揮之不去。

有沒有將興趣變成專業，經專業的學習又過渡為職業，最後獲得事業的成功，實現精神上滿足，又取得了財務自由？

我的想法是這很難，但經過個人的不懈追求，同時又恰逢機遇，也不是不可能。

曾一直留意一個小男孩的成長過程。他三、四歲時愛拼樂高、玩玩具車，不久，喜歡玩較複雜的玩具飛機，一段時間後，在電腦上玩簡單的開飛機。

家人見他如此著迷飛機，買了電腦飛機模擬駕駛遊戲軟件，讓他在網上開。

除了學校布置的功課，男孩其餘時間都花在網上開飛機了。網駕程序越玩越深入，越來越接近實體飛機駕駛體驗。

男孩於是開始關注記錄各種飛行數值、學習與飛行相關的各種知識，如飛行所需的航空天氣、飛行地圖、安全保障、危機處理等，以一個飛行員的標準來要求自己。

興趣一旦啟動是很難煞車的，網駕到最後，一定導致產生強烈的駕駛實體飛機的欲望，男孩當然也是如此。

幸好家長一直注重發現和保護孩子的興趣，並適時為孩子寶貴的興趣提供幫助。在男孩高中即將畢業的假期，家長為男孩購買了實體飛機飛行訓練課程，這讓男孩激動得一夜未眠，家長還陪伴他親自駕 起了飛機。

這一令他陶醉的經歷後，他確立了此生非飛行職業不選了。

考大學，他只選擇飛行學院飛行系。有充分的準備和訓練，他順利考取。幾年下來，今年將面臨畢業，正巧因前兩年疫情 ，航空公司經歷了一個低潮，一批空乘人員離開，低潮過去，現在迎來一個發展期，男孩取得了美聯航的實習機會，如無意外，一畢業即可實現駕機馳騁藍天的夢想。

其實，每個人都可能有某方面的興趣，但有興趣未必有天分，有興趣天分未必獲得家人的理解與支持，有興趣天分並獲得家人理解與支持，卻未必適逢社會提供了機遇，這一切都配合了才有可能。

這個男孩很幸運，他擁有了自己的興趣，又被家人珍惜保護、栽培，還遇上了社會機遇，一切順遂；不像我當年，學校分配，不管你喜歡不喜歡，一幹就是幾十年。

男孩在美國生長，個性自由發展，家長開明，社會有機遇，應是人生難得的造化了。