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20萬人合唱的《Hey Jude》

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

雖然2022年度英國音樂節Glastonbury已曲終人散，我仍在回甘餘韻。

有超過50年歷史的音樂節，因疫情關係已停辦兩年，今年吸引了超過21萬樂迷前往朝拜。音樂節於英國西面Somerset的一個農莊舉行，連續5天由早到晚都由來自全世界的頂尖樂手輪流演出，聲勢極之浩大澎湃。

真慚愧，我這個過氣DJ就只能認得出怪奇比莉（Billie Eilish）而已。但當被喻為Glastonbury歷史上最年長的樂手上場時，我就興奮得尖叫起來，他是剛滿80歲的保羅麥卡尼（Paul McCartney）！

這把年紀，絕不能要求他能歌喉如昔吧，但姑勿論是彈琴或吉他，保羅的演出仍屬「神級」的。與樂手戴夫格羅爾（Dave Grohl）合作唱奏的《Band on the Run》，精采絕倫，全場氣氛熱烈。

但當保羅彈著吉他唱《I've Got A Feeling》時，我給愣住了。此刻舞台上的數個巨型大銀幕，突然乍現了約翰藍儂（John Lennon）！他那邊廂也是邊彈著吉他，從容不迫地唱著：「Oh Yeh！」這個男人是多麼的英俊和富才華啊！若果約翰當年沒有被瘋狂樂迷槍殺，他今天就可以跟保羅同台演出了。

「Hey Jude……，」當保羅甫開腔，全場20萬樂迷同聲齊唱，構成了音樂節歷史一幕，腦海卻飄到老遠去，當年輕的約翰回家探望前妻和孩子時，保羅在車上等候，他作了這首《Hey Jude》，為約翰的兒子打氣……「Na、Na、Na、Na、Na、Na、Na……。」

英國 疫情

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