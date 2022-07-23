昔日的「香港 小姐」寇鴻萍近日因逃稅，惹上了麻煩，還吃上官司。對這則消息，我心裡很不是滋味，港姐在港人心目中的地位是不言而喻的。寇女落此地步，是件十分遺憾的事，這不能不說是港姐的一個悲哀。

在眾人眼裡，港姐是香港至高無上的「女子形象品牌」，港姐在香港風靡幾十年，持久不衰，每一年新出爐的港姐，總以新面孔、新內涵、新形象展現在人們面前，讓人仰望、令人讚美。

再說，香港是世界「品牌之都」，其服飾潮流、髮型樣式、美容流行款，時尚 潮起，往往都看香港，而香港則看港姐。可以說，「美麗女人」在香港有指標性作用，而港姐在其間起到美的風向作用，無形中也是香港「美的代言人」。

我對香港小姐印象不錯，九○年代中，我有幸在上海接待過港姐親善訪問團。確實，港姐身材姣好，漂亮搶眼，談吐舉止落落大方。我與港姐還真有緣，2003年10月，洛杉磯 一家知名燕窩經銷商，一口氣聘請第一屆香港小姐冠軍孫泳恩為知名燕窩代言，前港姐高麗虹、林穎嫻、翁為德同時為名牌燕窩站台。我有幸見到了這幾位不同年份、面貌出眾的香港小姐。雖然隨著時間的推移，年齡不斷遞增，但她們依舊容貌煥發，光彩照人。我走近香港小姐，她們以禮待人，親和力十足，還高興地與我合影留念，至今讓我難以忘懷。

從1973年起，香港小姐評選活動至今已有49年歷史。在不少人眼中，一旦戴上香港小姐的「皇冠」，似乎就是「終身港姐」。這就要求香港小姐時時處處謙虛謹慎，長年保持「港姐形象」，像孫泳恩那樣，戴上皇冠近半世紀後仍永保青春活力，成為品牌代言人。至於寇女所作所為，只能是其個人所為，而且是極個別現象，總不能「一粒老鼠屎壞了一鍋粥」吧。