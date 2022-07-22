八仙之說，從漢代以後到今日，穿梭千多年，已確定漢鍾離是漢代人。《列仙全傳》則說，漢鍾離一出生就像三歲小孩一樣大，生得頂圓額廣，耳厚眉長，目深鼻聳，口方頰大，唇臉如丹，一看就是福相。

呂洞賓是唐人，曹國舅是宋人，他們都不受時空限制。呂祖原為儒生，40歲遇鄭火龍真人傳劍術，64歲遇漢鍾離權傳丹法，道成之後，普渡眾生，世間多有傳說，被尊為劍祖劍仙。曹國舅即曹佾，字公伯，又名景休，北宋真定府靈壽縣人，是曹彬的孫子、宋仁宗慈聖皇后的弟弟，因此又稱曹國舅。

但既是凡人得道，入選成為「八仙」的標準為何？那應是凡人的八個型態，包括男、女、老、少、富、貴、貧賤，所以少不了何仙姑，而老的自然是張果老，少的是藍采和。張果老本名張果，是唐代精通服氣的道士。

但仙人無數，為甚麼是八仙，而不是九仙、十仙？因為「八」代表了一切。易學謂太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦 ，若以二進位觀點看陰陽，二的三次方正是八，配合老子說的「道生一，一生二，三生萬物」，八正好代表了千變萬化，包羅萬象，八仙已足，不必有九仙了。

以八卦來配八仙，呂洞賓屬乾金，乾卦純陽，故稱純陽老祖；何仙姑是女的，故屬坤土，同呂洞賓相愛正是乾坤相合；鐵拐李是兌金，以鐵拐為足，鐵屬金，足在下屬陰，是柔金之象；曹國舅屬艮土，因其靈魂被囚禁於地下；張果老於月中砍梭羅樹，屬震木；手拿蘭草的藍采和屬巽木；韓湘子屬坎水，因為據說民間大旱，他為民眾吹簫降雨；至於漢鍾離，性情猛悍，其寶扇一扇出火，火燒龍宮，當然屬離火。

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