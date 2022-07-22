某天晚上，住在波特 蘭的香港 朋友朱先生打電話給我，他唉聲嘆氣說：「盛情難卻下，仍需三思而後行。」我驚奇不已：「怎麼與論語名句扯上關係？」

朱太太與朱先生育有兩子，長子六歲，幼子三歲。還沒來美國定居前，朱先生走南闖北做生意，朱太太帶孩子在香港做全職保母。

到了大兒子上學年齡，朱先生夫婦將孩子由香港帶到美國讀書，卻拿不定主意在哪座城市落腳？紐約、舊金山、洛杉磯，還是朱太太的父母親、弟弟妹妹住著的芝加哥 ？

我建議芝加哥，其一，孩子年幼，有兩位老人協助照看孩子，出門辦事不用愁；其二，身邊有熟悉本土環境的弟弟妹妹幫助，更能拓展公司業務。朱先生說：「我總覺得芝加哥商機不大。」我提醒朱先生斟酌：「商機處處有，何苦捨近求遠？」

過後不久，朱先生說：「波特蘭有幾個沙煲兄弟，建議我擇此而居，有困難儘管找他們幫忙。」

朱先生乍到波特蘭，環境陌生，各種煩躁事接踵而至，但朋友有工作或生意，不好意思時刻麻煩人家。朱先生兩個孩子還年幼，按本地法律須有大人照料，進出必須同行，兩人忙得頭昏轉向。朱太太不想與先生爭執，經常與小兒子返芝加哥；朱先生忙生意又得兼顧上學的大兒子，十分苦悶。

2020年農曆春節前夕，朱太太與小兒再返芝加哥。一場疫情突然而來，朱太太擔心搭飛機不安全，又不敢自駕車幾十個小時回來。一下子，一家四口人分居兩地。

另一位香港移民朋友伍先生日前偕妻自紐約來西雅圖旅行，聚在唐人街茶樓時，住本地的黃先生對伍先生說：「來幫我做工好不好？」伍先生婉言謝絕說：「岳父岳母在紐約，年紀老邁需人照料，至少三年內難下決定。」

不到一個月，伍先生忽然給我打電話，直白說他與太太在唐人街雜貨店找到工作，託我幫忙就近替他們租房，方便步行上下班。

我大吃一驚：「何時來了西雅圖？」伍先生吞吞吐吐，說上次返紐約不久，黃先生又打電話說這邊有生意，需要信得過的人協管。盛情難卻之下，伍先生心動了。

令人意外的是，黃先生與人合夥非法種大麻，所謂協管，無非要伍先生幫看大麻屋。一直遵紀守法的伍先生提心吊膽，幹了一星期藉故離開。他擔心紐約親人誤會，唯有與太太暫時留在西雅圖，但支付租屋費用已成伍先生與太太不輕負擔。

《論語•公冶長》有名句：「三思而後行。」我說：「論語是良訓，經驗總結要記取。」