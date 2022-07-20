香港 開展新篇章，堅持不懈，美好未來可期。

「道阻且長，行則將至，行而不輟，未來可期。」意思是路途漫長充滿險阻，但走下去終將到達；堅持不懈，那麼美好的未來就值得期待。我相信荀子這句充滿智慧之言，無論放諸個人工作，還是興趣愛好都適用，只要向著目標進發，就算面對風風雨雨，起起跌跌也不怕，最重要是自己有信念有信心，只要堅持努力不懈，就可以達到理想目的。今次回歸25周年從習主席的講話裡學到這一句，真的很有意思。

今年香港回歸25周年，碰巧7月1日那天打風，熱帶氣旋 暹芭來襲，令我想起1997年香港主權回歸中國這個重要歷史時刻。當時相信很多香港人都是從電視螢光幕見證主權移交儀式，事有湊巧，那天也是大風大雨。

或者你會說，7月的香港不時都會打風啦，是的，但今年25周年，我的感受特別深刻，因為香港這幾年真的經歷過太多風風雨雨，所以我對今年回歸紀念日是滿有期望的。而這天給我的感覺的確很奇妙，那天早上仍風平浪靜，無風無雨，升旗儀式能順利舉行。但到下午1時，習主席離開香港之後，天色突然大變，頓時變得橫風橫雨，8號風球高懸。

希望香港經歷過那麼多風雨之後，可以穩定發展，在新一屆特區政府領導下，為香港開新篇，讓香港市民可以重現笑顏。