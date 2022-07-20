那是新冠泛起之年美國國慶日夜晚奇異的景致。眼望房前屋後、此起彼伏的煙花爆竹，左閃右開、上竄下落的火樹銀花，首度在美國歡度國慶日的我和妻子，觀賞了一次時間長久、盛況空前的私人煙火秀，從中感悟到民衆們抒懷寄情、祈禱祝福的熾熱情懷。

實話實說，旅美六年有餘，頭三年因母親謝世、父親年邁回鄉省親，錯過了美國國慶日。趕上的一次，也因當時居住地域偏僻遙遠，地廣人稀，未看到和聽到一點喜慶景致與信息。

2020年遷居天普，計畫初夏時回鄉陪陪耄耋老父，但被凶殘的新冠肺炎 病毒困住身心，只好在兒子家安心避疫。

竭力躲疫防疫之中，迎來美國又一度國慶日，而且當晚還是一輪滿月。

像往常一樣，吃罷晚飯，我和妻子及孫兒戴上口罩 ，推起兒童自行車，載著少許幼兒玩具，來到附近一所中學停車場，開始每日的娛樂遊玩。

偌大的停車場，因學生居家上學和時至傍晚，顯得更加空曠與清靜。我們陪孫子盡情放肆的玩樂一陣後，夜幕徐徐降臨，一輪碩大的圓月冉冉升起。

即在這時，百米之外的街口處驀地響起清脆的爆竹響，跟著又竄騰起繽紛的煙花，見此，我和妻子及孫兒連忙收拾好玩具，跑到小路上靜心傾聽觀瞧。

爆竹煙花已經連成一片，像競賽似的，爭先恐後，鳴響綻放。匯聚停車場路旁看熱鬧的行人越來越多，且男女老幼都戴著口罩，相互保持著適當間距。爆竹一聲聲爆響，煙花一束束綻放，人們情不自禁地轉身、昂首遙望，道出一聲聲驚嘆、讚賞與喝采。

這時，三輛自駕車 駛進停車場。依次走出的三戶人家，分別選擇一處空曠地段，鳴放起攜帶的煙花爆竹，又攜帶起家人與觀賞者陣陣歡聲笑語。

圓月爬上樹梢，孫兒現出困倦之態，拉起我和妻子踏上歸途。走入小街路，猛然看見：路兩側人家長者或坐或站自家門前草坪上，五、六個少年兒童則穿梭似的不時跑到路旁，點燃擺放的爆竹煙花。爆竹煙花歡喜地炸響與燃放，引發兩戶人家隔路爆發聲聲暢快歡笑。

步入家門，洗漱完畢，我仍無睏意，再度來到室外門前台階上，觀瞧那輪上升的皎潔圓月。

爆竹仍一聲聲從遠處傳來，煙花仍一朵朵在空中盛開，前後左右，東西南北，不絕於耳，飛入眼簾，猶如將我重重包圍。

如同置身家鄉歡度新春佳節之境地，我不由自主地道出心中感嘆：這是人們抗擊新冠病毒，減壓解乏傾吐的心聲，也是向棲身的國度贈送的深切祝福：新冠肺炎病毒快些離去吧，還給民眾原有的清爽、潔淨的生活空間。

夜深了，月上當空。柔美似水的月光之下，街區的私人爆竹煙花秀還在持續，人們的笑語、期許和祝福也在持續。