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鋼筆柔情的香港

〈每日驚艷〉張宏

喜歡繪畫的朋友，對著名水彩畫家沈平先生應該不會陌生，他有一項少為人知的強項，就是優美純熟的鋼筆畫。水彩畫講究顏色、紙質、用色濃淡；鋼筆畫則簡單得多，拿著鋼筆就可以一筆走天涯。他手中鋼筆畫的造詣，卻與不平凡的少年經歷有關。

上世紀50、60年代，國家號召全國各地知識青年，赴新疆支援建設，稱為「支邊青年」。當年只有15歲的沈平，告別了父母兄弟，從此開始了17年新疆生活。現在談起，他只是平淡地說：「我們六個兄姊妹，走了一個，生活會輕鬆一點。」

自小愛好繪畫的他，加入新疆兵團俱樂部當美術員，從幻燈片、連環畫、版畫到宣傳畫，什麼都畫，鋼筆畫能力不斷磨練。

他於1980年從烏魯木齊到香港定居，在銅鑼灣的家附近，香港景觀信手拈來，創作了一系列大幅鋼筆畫作品，從港島到西貢、長洲、大澳，都畫在筆下，透過每一幅細心描繪的香港景觀，抒發著對香港的熾愛之情。

我最欣賞他的「昔日蹤跡」系列，例如已拆卸的中央郵局，他的筆觸線條率意簡潔，寫實中透著個人風格。感謝《經濟日報》的史秀美女士，識英雄重英雄，為他出版《線條下的香港》，讓大家看到鐵畫銀鈎下，密密的往昔柔情。

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