從文字看「仙佛」。「佛」這個字，一般認為是「佛陀」的簡稱，來自梵文，英文叫Buddha，另一音譯是「浮屠」，意譯是「覺者」。但中文的「佛」字，《詩經》已有「佛時仔肩」之說，鄭玄釋「佛」字是「輔也」。

許慎《說文解字》對「佛」的解釋是：「佛，見不審也。從人，弗聲。」段注：「佛，仿佛也。」可見，「佛」字不是為「佛祖」造的專用字，只是一個形聲字，本義指「看不清」，「彷彿」之義就是就是從中引申而來，又引申為「好像、似乎」。

再看「弗」這個字，《說文》謂「撟也。韋所以束，枉戾也。」意思是用繩索把中間兩根不平直之物束縛，使之平直，比喻改正錯誤，其實也可以與今日所說的「佛」相通，自力自覺，度己度人，不借助外力矯正。

也有人認為，「佛」字造字意圖：「弗人」，也即「不是人」。且「佛」這個音，不管是一聲還是二三四聲，再無其他字，漢字只有這一個字。

至於「仙」字，「老而不死」就是所謂「仙」。人、動物、植物、器皿都能成仙。動物、植物、器皿在成仙以後也要變成人，尤其要變成美女，所以古漢字「仙」的左部有表示「人」的符號，右部的符號表示「登高」，它又有「遷移」的意思。

活了幾千年的人、動物、植物誰也沒有親眼看見過，只是存在於神話、傳說。據說這是因為他們已經遷移了，遷移到天上、山上的「仙境」。後來，「仙」字右部的符號改成表示「山」的符號。

仙人多住山上高處，修行到最高位成為「大羅金仙」，「大羅」即包羅萬有的大羅天，宋徽宗時封釋迦 牟尼是「大羅金仙」之一，是「仙佛合宗」的例子。